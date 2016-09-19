مصدر قانوني آسيوي: بدء التدقيق في جنسيات اللاعبين الأجانب بالدوري الإماراتي

كشف مصدر قانوني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الاتحاد القاري بدأ التدقيق في جميع جنسيات اللاعبين الأجانب الذين يلعبون في الدوري الإماراتي، وقام بتشكيل لجنة خاصة لهذا الأمر.

وأكمل المصدر "الاتحاد الآسيوي يقوم حالياً بالتحقق من عملية وجود جنسيات غير حقيقية للاعبين أجانب في الدوري الإماراتي".

ويأتي هذا التدقيق بعد الخلاف الذي شهدته قضية اللاعب «فاندرلي سانتوس» الذي شارك مع نادي النصر الإماراتي في مباراته امام الجيش القطري في الدوحة في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال آسيا وانتهت المباراة بفوز النصر 3-صفر ، لكن الجيش اشتكى عدم صحة مشاركة فاندرلي بجنسيته إندونيسيا، الأمر الذي دفع الاتحاد الآسيوي لإيقاف اللاعب مدة 60 يوماً، واعتبار النصر خاسراً المباراة بنتيجة 3-صفر، فيما انتهى لقاء الإياب الذي اقيم في دبي بفوز الجيش 1-صفر ليتأهل النادي القطري لملاقاة العين في نصف نهائي البطولة.