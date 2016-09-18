مؤشر حصد «لقب الهدّاف» يعمل لدى جيان

بات مهاجم الأهلي، الغاني أسامواه جيان، على بعد أربعة أهداف فقط لدخول نادي الـ100 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بعدما رفع رصيده إلى 96 هدفاً، منها 95 هدفاً سجلها بقميص العين، وهدف بقميص الأهلي.

واستغل مهاجم الأهلي الحائز صدارة الهدافين ثلاثة مواسم، فرصة ظهوره الأول أساسياً، ضمن تشكيلة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، وتمكن من التسجيل في شباك الإمارات بعد أربع دقائق فقط، أمس، على استاد راشد، ضمن الجولة الأولى، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

أفضل لاعب أحمد خليل، تمكن من تسجيل هدفين، خلال 30 دقيقة، هي عمر مشاركته في اللقاء.

الأهلي: جيان. التبديلات الأهلي:

دخول: إسماعيل الحمادي، أحمد خليل، عيسي سانتو.

خروج: خميس إسماعيل، جيان، سعيد أحمد. الإمارات:

دخول: عبدالله موسى، سالم سعيد.

خروج: عبدالله البلوشي، هيثم المطروشي.

وتمكن البديل إسماعيل الحمادي من تسجيل الهدف الثاني، (71)، وأضاف أحمد خليل الهدفين الثالث والرابع (89) و(90).

وانتقل جيان، إلى صفوف الأهلي قبل انطلاقة الموسم الحالي، على سبيل الإعارة قادماً من نادي شنغهاي الصيني، على حساب السنغالي موسى سو، الذي انتقل بدوره إلى فنار بخشة على سبيل الإعارة أيضاً.

وسجل المهاجم الغاني أرقاماً قياسية مع العين، إذ أحرز له 128 هدفاً في كل البطولات التي شارك فيها معه، من بينها 18 هدفاً في دوري أبطال آسيا، الذي وصل فيه مع فريقه إلى الدور نصف النهائي في نسخة 2013-2014.

وأطبق لاعبو الأهلي على منطقة المنافس منذ البداية، وسارعوا إلى خطف الأسبقية عبر الغاني جيان، الذي حصل على ضربة جزاء من خطأ لمدافع الإمارات حيدر ألو علي انبرى لها اللاعب ذاته، ونفذها بنجاح على يمين الحارس.

وكاد أصحاب الأرض يكرروا زيارتهم لمرمى الإمارات، من متابعة جيدة للمدافع عبدالعزيز هيكل، الذي سدد في القائم الأيسر لتضيع فرصة هدف آخر للفرسان (21).

وعاند الحظ اللاعب البرازيلي ليما لهز شباك الصقور، من انفراد تام بالمرمى، بيد أن كرته ارتطمت بالحارس علي صقر، وتحولت إلى ضربة ركنية (26).

ولم يقدم الإمارات، ما يشفع له خلال هذا الشوط، إذ عمد مدربه، الألماني ثيو بوكير، إلى اللعب بخمسة مدافعين، مع تكليف رباعي خط الوسط بمهام دفاعية، وبقي مهاجمه سيباستيان ساشا وحيداً، ما جعله عاجزاً عن تهديد مرمى الحارس الدولي ماجد ناصر. لكن أداء الصقور تحسن كثيراً في الشوط الثاني، وبدأ لاعبوه يتحررون نسبياً من التحفظ الدفاعي، ولاحت لهم أولى وأخطر الفرص عن طريق سيباستيان ساشا، الذي انقض على عرضية الحسن صالح، قبل ماجد ناصر، ولعبها برأسه، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر (55).

وخطف البديل إسماعيل الحمادي، الأنظار، حينما سجل هدفاً برأسه من عرضية عبدالعزيز، ارتقى إليها قبل المدافع الأسترالي زاك اندرسون (191 سم)، وسط دهشة من مدربي الفريقين، بسبب الطريقة التي سجل منها لاعب الأهلي الهدف.ونجح أحمد خليل في خطف الأنظار قبل النهاية بدقيقة واحدة بتسجيله هدفين، الأول من ضربة ثابتة ضربت في المدافع اندرسون قبل أن تستقر في الشباك والثاني من انفراده بحارس الإمارات، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي برباعية نظيفة.