النصر «المهموم» ضيفاً ثقيلاً على الظفرة

يأمل الظفرة استثمار بدايته القوية التي حققها في كأس الخليج العربي وتصدره مجموعته، حينما يستقبل في الـ5:40 من مساء اليوم، ضيفه النصر، في بداية مشوار الفريقين في دوري الخليج العربي على ملعب حمدان بن زايد بالمنطقة الغربية.

ويلعب الظفرة، اليوم، بصفوف مكتملة، خصوصاً أنه عزّز صفوفه بالتعاقد مع نجمي فريق الوحدة محمد الشحي وبدر الحارثي، والتقى الفريقان من قبل في 14 مواجهة، كان الفوز في ست مباريات من نصيب النصر، مقابل انتصارين للظفرة، في حين حسم التعادل ستة لقاءات.

يوفانوفيتش: نسعى لتجاوز الصعوبات قال مدرب النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش: «أسعى كمدرب لإيجاد أفضل حافز للاعبين، لقيادتهم نحو تحقيق أفضل النتائج، حينما نخسر التأهل لنصف نهائي أبطال آسيا، ولاعب مهم مثل فاندرلي لأسباب خارجة عن إرادتنا، تجعلنا نسعى لمواجهة هذه الصعوبات في تحدٍ للسير في الدرب، وأن ترى الجماهير شخصيتنا في هذه المواقف». الغيابات

الظفرة: لا يوجد.

النصر: فاندرلي. للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.

وفي المقابل، يتطلع النصر لتجاوز محنته بعد الخروج الآسيوي وتحقيق الفوز في الجولة الأولى، ويدخل الفريق المباراة وهو مرشح فوق العادة لتحقيق الانتصارات بعد تألق في أبطال آسيا.

وتخطى النصر كبوته الآسيوية سريعاً، واستأنف تحضيراته على ملعبه تحت إشراف مدربه الصربي إيفان يوفانوفيتش، استعداداً للقاء اليوم، ورسم المدرب خلال التدريبات الخطة المناسبة التي يأمل أن تحقق له الانتصار اليوم.

وسيفتقد العميد خلال المباراة خدمات أبرز لاعبيه، البرازيلي الأصل فاندرلي، الموقوف من قبل الاتحاد الآسيوي لمدة 60 يوماً.من جانبه، شدد مدرب الظفرة، السوري محمد قويض، على أهمية الفوز، معتبراً نتيجة المباراة الأولى للظفرة على ملعبه ستمثل دافعاً للفريق في

بقية مباريات الدوري، مثلما حدث في كأس الخليج العربي أمام حتا، محذراً في الوقت نفسه لاعبيه من خطورة لاعبي النصر، خصوصاً الأجانب.

