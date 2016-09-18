سارة أول إماراتية تطأ أرض الإنجازات الأولمبية

أهدت سارة السناني الإنجاز التاريخي إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وأعربت عن فرحتها بوصولها إلى منصة التتويج في أول مشاركة أولمبية لها، مشيرة إلى أن الميدالية كان لها طعم خاص.

وقالت: «أسرتي وقفت معي في هذه المشاركة ومنحتني قوة دفع كبيرة، ما أدى إلى كسر حاجز الرهبة في مثل هذه المشاركات الأولمبية في ظل وجود بطلات عالميات متمرسات وصاحبات خبرة في مثل هذه الدورات الأولمبية».

وأكدت سارة أن فتاة الإمارات قادرة على تحقيق الإنجازات في ظل الدعم الكبير الذي تجده رياضة المرأة من القيادة الرشيدة، ما لعب دوراً كبيراً في أن تحقق طموحاتها المطلوبة على الصعد كافة.

وأشارت إلى أن المرأة ولا سيما الرياضية تتطلع للوصول إلى أعلى المستويات، وبالتالي رفع علم الدولة عالياً خفاقاً في جميع المحافل القارية والدولية، وهي تبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق طموحاتها المطلوبة في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده المرأة الإماراتية من القيادة الرشيدة.

العصيمي: سارة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه

أكد نائب رئيس اتحاد المعاقين رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كانت الحافز الأكبر للبعثة، إذ ألهبت حماس الجميع للسير على درب الميداليات.

وقال: «سارة السناني أسعدت قيادة وشعب الإمارات بانتزاعها الميدالية البرونزية في أول إنجاز أولمبي لفتاة الإمارات».

ووصف إنجازات المنتخب غير المسبوقة في «ريو» «بالتاريخية»، ما يضاعف مسؤولية الجميع للمحافظة على هذه المكتسبات، وتعزيزها بنجاحات أخرى في النسخة الجديدة لدورة الألعاب شبه الأولمبية «طوكيو 2020».

وقال: «النجاحات التي ظلت تحققها الرياضة النسائية بالدولة ثمرة دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)».

وأضاف: «النجاحات التي حققتها المرأة حقيقة ماثلة أمام أعين الجميع، ما يضاعف من مسؤوليتها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز هذه المكتسبات بالعديد من النجاحات والإنجازات».

وأشار إلى أن هذه النجاحات تمثل قوة دفع كبيرة للمرأة الرياضية من أجل مواصلة مسيرتها بكل قوة، وعدم التفريط في المكتسبات التي تحققت خلال المرحلة الماضية.

ووصف العصيمي أجواء بعثة المنتخب بالعائلية، مثمناً الجهد الكبير الذي بذله محمد محمد فاضل الهاملي رئيس البعثة، وذيبان المهيري مدير البعثة وجميع أعضاء الوفد والأجهزة الإدارية والفنية، ما كان له المردود الإيجابي في وصول «فرسان الإرادة» و«فارسة الإرادة» سارة إلى منصات التتويج ست مرات في «ريو».

وقال: «ميدالية سارة أول الغيث على صعيد رياضة المرأة، بعد أن ضربت فتاة الإمارات بقوة مؤكدة أنها تملك مقومات النجاح، خصوصاً (البرونزية) تمثل قوة دفع كبيرة للرياضية الإماراتية من أجل مواصلة مسيرة النجاح خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية».