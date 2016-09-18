باب الترشح لجائزة «الإبداع الرياضي» يغلق ليل الثلاثاء

يتوقف تسلم ملفات الترشح لـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إلكترونياً، من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة mbrawards.ae أو التطبيق الذكي mbrawards، بعد 72 ساعة فقط، إذ سيكون منتصف ليل بعد غد هو الموعد الأخير لتسلّم ملفات الترشح.

وأعلنت الأمانة العامة للجائزة، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أكبر مبادرات تنموية ومجتمعية وإنسانية، أن فريق عمل الجائزة واصل العمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتسلم الترشيحات وتقديم الدعم للراغبين في الاشتراك، وتحميل ملفاتهم عبر التطبيق الأول من نوعه لجائزة رياضية على مستوى العالم.

كما أن الأمانة العامة قدمت التهنئة للرياضيين الإماراتيين والعرب الذين يحققون إنجازات خلال دورة الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو، أو البطولات العربية والقارية المقامة حالياً، ووجهت لهم الدعوة للترشح للمنافسة على إحدى فئات الدورة الثامنة للجائزة الأكبر من نوعها، من حيث عدد الفئات وقيمة الجوائز المالية البالغة أكثر من سبعة ملايين درهم إماراتي «قرابة مليوني دولار أميركي»، والأولى في العالم على الإطلاق التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي.

وأكدت الأمانة العامة للجائزة تلقيها العديد من ملفات الترشح الإلكتروني، منذ اطلاق التطبيق الذكي للجائزة يوم 22 أغسطس الماضي، حيث إن الهدف من اطلاق التطبيق المميز هو تسهيل مشاركة جميع المبدعين وتقديم ملفاتهم بسهولة وسرعة من أي مكان في العالم يكونون فيه، دون الحاجة الى تقديم ملفات ورقية ضخمة بنسخ عدة، كما كان يتم في الدورات السابقة، وهو الأمر الذي يؤكد حرص إدارة مجلس أمناء الجائزة والأمانة العامة على مواكبة التطورات، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة والحلول الذكية لتكون أدواتها في التواصل مع العالم ومخاطبة المبدعين الرياضيين.

من جهة ثانية، سيتواصل العمل بنظام مشاركة الجمهور في ترشيح الفائزين ضمن فئة الرياضيين الناشئين، حيث سيتم تسلّم ترشيحات الناشئين حتى يوم 20 الجاري، كما هي الحال مع بقية الفئات، لكن نتيجة تحكيم الناشئين ستسفر عن اختيار ستة رياضيين ناشئين للوصول الى المرحلة النهائية، وهي مرحلة ترشيحات الجمهور التي سيكون لها وزن مهم في حساب الناشئين الفائزين، وسيكون التصويت من خلال قناة دبي الرياضية، ومن خلال التطبيق الذكي أيضاً.