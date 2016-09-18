باولو: رغم الخسارة أقول للاعبي دبا ارفعوا رؤوسكم

أكد مدرب الفريق الأول لنادي دبا الفجيرة، البرتغالي سيرجيو باولو، أن الكرة والنتيجة لم تنصفا فريقه أثناء المباراة التي خسرها، أول من أمس، ضمن الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، موضحاً في المؤتمر الصحافي: «محترفنا البرازيلي دانيلو سيريندو لم يحالفه التوفيق، رغم أنه نجح بالتسجيل في ظروف أصعب، واثق بأنه سيعود لمعانقة الشباك لاحقاً، كما لا أحمِّل اللاعب الكوري هيو جاي أو حارس المرمى فهد محمد الضنحاني، مسؤولية تلقي الهدف».

وأضاف: «الدوري لايزال طويلاً، ولا يمكن أن نتأثر بخسارة واحدة، ولا يمكن الحديث عن أن درجة الحرارة أو الرطوبة قد أثرت في النتيجة، لأن ذلك شيء مشترك بين الفريقين، ولم نكن سيئين، وأقول للاعبي فريقي: ارفعوا رؤوسكم، وعلينا الاستعداد بشكل أفضل للمباراة القادمة أمام بني ياس، لكي نتمكن من تحقيق فوزنا الأول في بطولة الدوري».

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لنادي اتحاد كلباء، هلال محمد عبدالله، أن إدارة النمور لن تتعاقد رسمياً مع المحترف الأجنبي البلجيكي رولاند لاما، الذي التحق بتدريبات الفريق، قبل أن يتم اختبار جاهزيته الفنية والبدنية، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا فكرة طيبة عن إمكانات اللاعب، لما يتمتع به من مواصفات، فنحن بأمسِّ الحاجة لها، خصوصاً في الجهة اليسرى، وعلى الرغم من ذلك سنمنحه فرصة قبل المباراة القادمة مع بني ياس، لكي يتأقلم ويتأكد الجهاز الفني من جاهزيته، قبل التعاقد معه رسمياً، بدلاً من اللاعب الإيفواري يحيى كيبي، الذي تم الاستغناء عنه، وعن المباراة أمام دبا الفجيرة، قال: «سعداء بالنتيجة، خصوصاً أنها أول مباراة، وأعتقد أن الفوز أوجد لفريقنا موضع قدم مهماً لتحقيق تطلعاتنا للبقاء، وكان بإمكاننا ان نقدم مباراة أفضل، وأن نسجل أهدافاً أكثر، لكننا راضون عن المردود النهائي».

