محمد الخديم: سعيد بالفوز على دبا في مواجهة أخي عمر

قال لاعب اتحاد كلباء، محمد الخديم، الفائز بلقب أفضل لاعب مواطن لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، إن الفوز الذي حققه فريقه على دبا الفجيرة بنتيجة 1-صفر، في دوري الخليج العربي أول من أمس، ثمين جداً، وإن نقاط المباراة سيكون لها دور مؤثر جداً، في ترتيب فرق البطولة في الفترة المقبلة.

وأضاف، لـ«الإمارات اليوم»: «فريقي قدم مباراة جيدة، وتمكنا من نيل ثلاث نقاط مهمة جداً، وأتمنى أن يكون الجمهور راضياً عما قدمته من مستوى فني في المباراة، على أمل أن يكون هنالك مستوى أفضل في المستقبل، وأنا راضٍ عن مستواي، رغم ظروف المباراة الصعبة».

وحول شقيقه عمر الخديم الذي يلعب مع دبا الفجيرة، قال محمد «اتحاد كلباء استحق النقاط كاملة، وكان بإمكاننا أن نسجل أهدافاً أخرى بأقل تقدير من ثلاث فرص مؤكدة، وأنا سعيد لأن المباراة جمعتني وجهاً لوجه مع أخي عمر، وأتمنى أن نكون معاً قد قدمنا مباراة جيدة».

وأضاف: «لعبت أمام الفريق الذي بدأت معه، وتطورت معه لسنوات عديدة، لكنه الاحتراف الذي يوجب على اللاعب الإخلاص للفريق الذي يرتدي قميصه».

بدوره، عبر لاعب دبا الفجيرة، عمر أحمد الخديم، عن أسفه للخسارة واعداً جمهور ناديه بأن يحقق الفريق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.

وقال: «كنا نستحق التعادل على أقل تقدير، ولم أتوقع نتيجة الخسارة قبل المباراة، لكن كل شيء يحدث في كرة القدم، وكنا قريبين من تسجيل هدف، خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن ذلك لم يحدث».وتابع: «قدمنا مباراة متوسطة فنياً، وصنعنا فرصاً عديدة، وكان بإمكاننا أن نسجل، ونأمل التعويض أمام بني ياس، والمدرب باولو سيرجيو لم يقصر معنا في تجهيز الفريق، ونحن لا نستحق الخسارة».