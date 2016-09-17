محمد بن راشد يشهد بطولة كأس العالم للقدرة في سلوفاكيا

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صباح اليوم، بطولة العالم للقدرة والتي أقيمت في منطقة "شمورين" في سلوفاكيا بمشاركة 136 فارسا وفارسة من 46 دولة.

وقد التقى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وذلك على هامش فعاليات بطولة العالم للقدرة 2016.

وتبادل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مع جلالة ملك البحرين أطراف الحديث حول فعاليات المونديال العالمي للقدرة الذي يشهد مشاركة نخبة من فرسان العالم بما فيهم الامارات والبحرين كما تم التطرق إلى أهمية مواصلة دعم هذه الرياضة العريقة.

وكان فريق فرسان الامارات قد شارك في السباق بقيادة الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي والشيخ راشد بن دلموك ال مكتوم والفارس الشيخ حمد بن دلموك ال مكتوم والفارس سيف أحمد المزروعي والفارس عبدالله غانم المري.

وتوجت إسبانيا ببطولة السباق وتقلد فارسها جومي بونتي الميدالية الذهبية وذلك بعد تحقيقه زمنا وقدره 06:46:42 بينما حصد الميدالية الفضية الفارس الاسباني اليكس مورال لوك بزمن وقدره 06:47:32 وحصدت مملكة البحرين الميدالية البرونزية عبر فارسها سمو الشيخ ناصر بن حمد بن ال خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والذي وصل إلى خط النهاية بزمن وقدره 06:49:47 .

شهد السباق عدد من الشيوخ والمسؤولين وجماهير غفيرة من عشاق سباقات القدرة العالمية.