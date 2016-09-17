الإمارات اليوم

بالفيديو.. محمد بن راشد يصل إلى مضمار سباق كأس العالم للقدرة

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وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى مضمار سباق كأس العالم للقدرة ليتفقد سموه فرسان الإمارات بقيادة الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبي، قبيل بداية المرحلة الثانية.

 

 

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