بالفيديو.. حمدان بن محمد يواصل صدارة مونديال العالم للقدرة مع انتهاء المرحلة الثانية

واصل الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على صهوة الجواد رماح، مع نهاية المرحلة الثانية صدارته الترتيب العام لسباق بطولة العالم للقدرة الذي انطلق فجر اليوم في سلوفاكيا، حيث يخوض سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سباق اليوم مدافعاً عن لقبه في نسخة 2014 الذي أقيم حينها في مقاطعة النورماندي الفرنسية.

ونجح الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في عبور خط النهاية للمرحلة الثانية البالغ طولها 35 كلم، بمعدل سرعة بلغ 23.74 كيلومتراً في الساعة، وبإجمالي زمن بلغ ثلاث ساعات وتسع دقائق و33 ثانية، بفارق 23 ثانية عن الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم على صهوة عجايب الذي جاء بالمركز الثاني، فيما جاء ثالثاً الفارس البحريني علي عبدالله بزمن بلغ ثلاث ساعات وعشر دقائق، و30 ثانية. وبفارق قريب من كوكبة الصدارة، انهى الفارس الإماراتي سيف أحمد المزروعي على صهوة نابولي المرحلة في المركز الثامن بزمن بلغ ثلاث ساعات وعشر دقائق و55 ثانية، بفارق الدقيقتين و23 ثانية عن زميله الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد كورال العالم الذي حل تاسعاً ونجح في التقدم 11 مركزاً دفعة واحدة، فيما حافظ الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم على صهوة الجواد شداد على وتيرة ثابتة من السرعة التي قادته إلى التقدم على سلم الترتيب العام للمركز الخامس عشر بزمن بلغ ثلاث ساعات و16 دقيقة 21 ثانية. هذا ويكمل الفرسان تحدي سباق بطولة العالم بالدخول في المرحلة الثالثة البالغة ايضاً بطول 35 كلم.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تصدر على صهوة الجواد رماح، المرحلة الأولى من سباق بطولة العالم للقدرة.

ونجح الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في اجتياز المرحلة البالغ طولها 40 كلم، في ساعة و40 دقيقة، و32 ثانية، بمعدل سرعة بلغ 23.87 كلم في الساعة، متقدماً بفارق 33 ثانية على فارس فريق البحرين للقدرة رعد محمد الذي انهى المرحلة في المركز الثاني.

وجاءت نتائج فريق الإمارات قريبة من كوكبة الصدارة، بعد أن حل الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم على صهوة عجايب بالمركز الرابع بزمن بلغ ساعة 41 دقيقة و18 ثانية، فيما حل سيف احمد المزروعي على صهوة نابولي في المركز السابع بزمن بلغ ساعة و41 دقيقة و21 ثانية، ليحل الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم على صهوة شداد في المركز الثامن عشر بزمن بلغ ساعة و43 دقيقة و6 ثواني، لينهي الفارس عبدالله غانم المري على صهوة كوران العالم المرحلة في المركز العشرين بزمن ساعة و46 دقيقة و3 ثواني.

ختام المرحلة الثانية من السباق والتي بلغت مسافتها خمسة وثلاثين كيلو مترا pic.twitter.com/8agQw2cIGL — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٦

حمدان بن محمد يستعد للانطلاق في المرحلة الثانية من سباق كأس العالم للقدرة pic.twitter.com/QYwaflw430 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٦