محمد بن راشد يطمئن على جاهزية خيول الإمارات لبطولة العالم للقدرة 2016

اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على جاهزية خيول الإمارات للمشاركة في بطولة العالم للقدرة 2016 والتي ستنطلق غدا بمنطقة "شمورين" في جمهورية سلوفاكيا بمشاركة 136 فارسا وفارسة من 46 دولة ولمسافة 160 كيلو مترا.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ظهر اليوم لمقر السباق وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي حيث إطلع سموه على إجراءات الفحص الطبي للخيول إضافة إلى إجراءات الوزن بالنسبة للفرسان والفارسات المشاركين في السباق وذلك حرصا من سموه على متابعة الاستعدادات الاخيرة لفرسان الامارات في مهمتهم الدولية المرتقبة غدا.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولته في مضمار السباق مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وقائد الخيالة السلطانية العمانية عبد الرزاق عبدالقادر الشهورزي وعدد من رؤساء وفود الدول المشاركة حيث تم التطرق الي الترتبيات الخاصة لخوض غمار بطولة كأس العالم 2016 .

ويقود فريق الإمارات المشارك في بطولة العالم للقدرة 2016 والمكون من خمسة فرسان الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبي حامل لقب النسخة السابقة من البطولة التي أقيمت في مقاطعة نورماندي الفرنسية ضمن بطولة العالم لألعاب الفروسية نورماندي 2014 بعد تفوقه على نخبة من الفرسان العالميين على صهوة الفرس "يمامه" مسجلا زمنا قدره ثماني ساعات وثماني دقائق و28 ثانية.

كما يضم فريق الامارات الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم والفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم والفارس سيف أحمد المزروعي والفارس عبدالله غانم المري.

وتعد بطولة العالم للقدرة أهم وأكبر بطولات الاتحاد الدولي للفروسية في سباقات القدرة والتحمل كما انها تعتبر هدفا يتنافس عليه كل فرسان واتحادات الفروسية من جميع دول العالم.

وبدأت فعاليات بطولة كأس العالم للقدرة مساء أمس من خلال حفل الافتتاح الذي أقيم بالقرب من مقر السباق في مدينة شمورين بحضور وفود مختلف الدول المشاركة في الحدث الاقوي عالميا في سباقات القدرة والتحمل وقد حمل علم الدولة فريق فرسان الامارات في طابور عرض الدول المشاركة في كأس العالم للقدرة.

وتميز حفل افتتاح بطولة العالم للقدرة 2016 بالعروض المميزة التي لاقت إعجاب الحضور.

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة "ميدان" سعيد حميد الطاير بالمتابعة المستمرة لفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ودعمه اللامحدود لسباقات القدرة والتحمل.. مشيرا إلى الإعداد القوي لفرسان الإمارات والمستوى الرائع الذي ظهروا عليه في البطولات التي خاضوها مؤخرا ما يدل على جاهزيتهم للبطولة الأقوى والأشهر عالميا.

وأشار سعيد الطاير إلى أن فرسان الإمارات قادرون على ترسيخ ريادة دولتهم لسباقات القدرة التي تحققت بالجهد والعرق كما أنهم قادرون على تحمل المسؤولية وتمثيل دولتهم التمثيل المشرف والوصول إلى المراحل النهائية من السباق والتتويج باللقب.

وأكد المدير العام لنادي دبي للفروسية محمد عيسى العضب أن فرسان الإمارات مستعدون لخوض غمار منافسات بطولة العالم للقدرة وانهم سيتنافسون مع نخبة من فرسان العالم على ترسيخ ريادتهم والتي تحققت عبر عدة دورات متتالية كما انهم سيسعون إلي تحقيق الانجاز والعودة باللقب من جديد.