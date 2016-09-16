الحمادي وعيسى خليفة ونجم يديرون مباريات الجولة الأولى للدوري

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، اسماء الحكام الذين سيديرون مباريات الجولة الأولى ضمن لقاءات الاسبوع الأول لدوري الخليج العربي لكرة القدم الذي سينطلق غدا في نسخته الجديدة، إذ سيدير مباراة الشباب والشارقة التي ستقام على ملعب الشباب في دبي الحكم الدولي يعقوب الحمادي بمعاونة كلا من حسن المهري وأحمد جاسم الحوسني وعبد الله اشتيري حكما رابعا وأحمد يعقوب مقيما للحكام ، فيما اسندت مباراة دبا مع اتحاد كلباء للحكم عيسى خليفة بمعاونة كلا من مسعود حسن وجمعة المخيني ومحمد سالم يوسف حكما رابعا وعلي مخلوف مقيما للحكام، ويدير مباراة حتا مع الوحدة الحكم خالد نجم بمعاونة كلا من سبت عبيد ويوسف القيواني وأحمد الغيص حكما رابعا وعلي سرور مقيما للحكام.