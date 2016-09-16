الأبيض يقفز 8 مراكز عالمياً بهدفي خليل

قفز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ثمانية مراكز دفعة واحدة، ليحتل المركز 66 عالمياً، بدلاً من 74، حسب التصنيف الشهري الأخير الذي أصدره أمس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليحل بذلك في المركز السادس عربياً، والسابع آسيوياً، والثاني على المستوى الخليجي، بعد المنتخب السعودي الذي حصل على المركز الأول.

وتقدم المنتخب عقب فوزه الأخير، خارج أرضه، على نظيره المنتخب الياباني بهدفين مقابل هدف، سجلهما المهاجم أحمد خليل، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في الدور الثالث والحاسم للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقررة في روسيا 2018، في حين خسر المنتخب في الجولة الثانية على أرضه بهدف نظيف في مباراته الأخيرة أمام أستراليا، التي حلت في المركز 45 عالمياً، والسعودية 52، واليابان 56، وجاءت إيران في المركز 37 عالمياً، والأولى آسيوياً.

وقال مدير إدارة المنتخبات الوطنية في اتحاد كرة القدم، الحارس الدولي السابق عبدالقادر حسن، إن تقدم المنتخب الوطني ثمانية مراكز دفعة واحدة، في التصنيف الأخير للفيفا، جاء نتيجة فوزه الأخير على اليابان.

وأضاف، لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا أمل وثقة كبيران بأن يقدم المنتخب الأفضل خلال المرحلة المقبلة، في مشواره الحالي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا».

ويعول الوسط الرياضي على الأبيض للظهور بشكل مشرف خلال المرحلة المقبلة، وصولاً إلى تحقيق حلم الوجود في المونديال للمرة الثانية في تاريخ كرة الإمارات.

ويستعد المنتخب لخوض مباراته المرتقبة، أمام نظيره منتخب تايلاند في السادس من الشهر المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة في هذه التصفيات، فيما يلعب في الجولة الرابعة في ضيافة المنتخب السعودي، في الحادي عشر من الشهر ذاته.