الأبيض الشاب يهزم طاجيكستان بثلاثية ودياً

فاز منتخبنا الوطني للشباب تحت 19، بثلاثة أهداف نظيفة على منتخب طاجيكستان، في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما أول من أمس، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج في دبي، في إطار استعدادات الأبيض لنهائيات كأس آسيا بالبحرين في أكتوبر المقبل، أحرز الأهداف محمد راشد، وحسين عبدالله، وعلي عيد.

وأكد مساعد مدرب المنتخب، خالد داحس، أن المباراة شهدت أداء جيداً من المنتخبين، وسيطر الأبيض الشاب على مجريات اللعب خلال الشوط الأول للمباراة، حيث انحصر في ملعب الضيوف.

ونجح اللاعب محمد راشد في الدقيقة (28)، في تسجيل الهدف الأول للأبيض الشاب، وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف منتخبنا الهدف الثاني من ركلة جزاء سددها اللاعب حسين عبدالله، عقب نزوله أرض الملعب.

وفي الدقيقة (30)، أحرز اللاعب علي عيد الهدف الثالث من مسافة 40 ياردة، إثر هجمة مرتدة سريعة، مستغلاً خروج حارس المرمى، ليسددها ببراعة من فوقه، لتسكن شباك الفريق الضيف.

وأدى الأبيض الشاب مرانه، عصر أمس في مقر اتحاد الكرة، استعداداً لمباراته الودية الثانية مع طاجيكسان اليوم، في تمام الساعة 5:45 على ملعب ذياب عوانة، في إطار استعدادات الأبيض لنهائيات كأس آسيا بالبحرين أكتوبر المقبل.