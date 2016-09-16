بداية الوحدة مع «الصاعدين» تتكرر

يواجه فريق الوحدة نظيره حتا، عند الساعة 5:30 من مساء اليوم، على ملعب الأخير في دبي، وستكون المرة الثالثة على التوالي التي يواجه فيها «أصحاب السعادة» فريقاً صاعداً في بداية مشواره لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وكان الوحدة قد بدأ موسم 2014- 2015 في مواجهة اتحاد كلباء، وفاز عليه بخماسية نظيفة، ثم التقى الموسم الماضي دبا الفجيرة، وهزمه بأربعة أهداف دون رد.

واعتاد الوحدة تحقيق بداية مثالية بداية الدوري، خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، ويأمل أن يواصل النهج نفسه أمام حتا الذي سيظهر للمرة الأولى في تاريخه بين المحترفين.

ولم تكن بداية أبناء المدرب المكسيكي أغيري على أفضل ما يكون في كأس الخليج العربي، التي يحمل العنابي لقبها، فسقط في فخ التعادل الإيجابي 2-2 مع الجزيرة، رغم تقدمه في الشوط الأول، بهدفين دون رد، ثم عاد وخسر أمام الظفرة في الجولة الثانية 2-3.

ويأمل الوحدة العودة من ملعب حتا بنقاط المباراة الثلاث غير منقوصة، أملاً في المنافسة على لقب دوري المحترفين، وتكرار إنجازه في عام 2010، حينما شارك في بطولة العالم للأندية، بعدما نال لقب الدوري.

ويسعى حتا هو الآخر إلى البحث عن بداية جديدة، تكون بمثابة انطلاقة قوية في رحلته للبقاء في بين المحترفين.

ولم تختلف وضعية حتا في كأس الخليج العربي كثيراً عن منافسه الوحدة، إذ خسر مواجهتيه أمام الظفرة والوصل، بعد أداء لم يرتقِ إلى مستوى التطلعات، خصوصاً بعد المباريات الودية التي قدمها الفريق في معسكره الخارجي.

ويراهن المدرب الوطني وليد عبيد، على ثقته بقدراته وقدرات لاعبيه لتحقيق الهدف الذي من أجله سيخوض البطولة. وقال في مؤتمر صحافي: «عملنا منذ بدء فترة الإعداد على مباراة الوحدة تحديداً، باعتبارها المواجهة الأولى للفريق في دوري المحترفين، والخروج بنتيجة إيجابية منها سيعطي الفريق دافعاً قوياً في بداية ظهوره بالمسابقة».

وأضاف: «لدينا فريق مميز هذا الموسم، فجميع اللاعبين عملوا باجتهاد، سواء في المعسكر الخارجي أو خلال مرحلة التحضير».

من جهته، قال مدرب الوحدة، المكسيكي خافيير أغيري، في مؤتمر صحافي إن «فريق حتا لن يكون صيداً سهلاً لفريقي، خصوصاً أنه انتدب بعض اللاعبين من ذوي الخبرة الذين سبق لهم اللعب في دوري المحترفين، إضافة إلى أنه سيلعب المباراة على ملعبه وبين جماهيره، وبالتأكيد فإننا نحترم المنافس كثيراً، وسنلعب من أجل الفوز والعودة بالنقاط الثلاث لتحقيق بداية قوية للموسم الجديد، ونسيان البداية السيئة للفريق في أول ست جولات من دوري الموسم الماضي، التي كلفت الوحدة الخروج المبكر من المنافسة على درع الدوري».



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