سلة الشارقة تستعد للموسم بـ 6 تجارب صربية

استهل الفريق الأول لكرة السلة في نادي الشارقة، أول من أمس، معسكره الخارجي المقام في صربيا حتى 25 الجاري، على أن يخوض الملك خلاله ست مباريات ودية مع أندية صربية، استعداداً للموسم الجديد. وأكد مشرف اللعبة في نادي الشارقة، عدنان الخيال، أن «بداية مراحل الإعداد جاءت بمستوى التوقعات المطلوبة في التجمع الداخلي الذي استهل في صالة النادي منذ منتصف الشهر الماضي، وذلك لدعم مستوى الجاهزية للاعبين قبيل الانتقال إلى المرحلة الثانية في معسكر صربيا»، موضحاً لـ«الإمارات اليوم»، أن اللاعبين تفاعلوا بطريقة جيدة مع توجيهات المدرب الجديد الصربي ديجان مياتوفيتش، الذي سبق له تدريب العديد من منتخبات المراحل السنية في بلاده وحقق معها إنجازات أوروبية وعالمية.