5 أرقام تبهر العين بعد التأهل الآسيوي

كشف الفوز الثمين لفريق العين على لوكوموتيف الأوزبكي بهدف نظيف، الذي أهل الزعيم إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عن خمسة أرقام مثيرة، أبرزها: الحفاظ على نظافة الشباك في خمس مباريات من أصل 10، وفوز النجم عمر عبدالرحمن بجائزة أفضل لاعب في ست مباريات من أصل 10 مواجهات خاضها الفريق بالبطولة القارية.

وتأهل الزعيم للدور نصف النهائي لمواجهة الجيش القطري، على الرغم من البداية الصعبة للفريق هذا الموسم في دوري المجموعات، وخسارته في الجولتين الأولى والثانية أمام الجيش القطري، إلا أن العين استجمع قواه ونجح في العودة، وحافظ على تفوقه ليبلغ بذلك نصف النهائي.

«الإمارات اليوم» ترصد الأرقام الخمسة على النحو التالي:

5 من 10 لعيسى

كلل الحارس الدولي خالد عيسى، تطوّره من مباراة إلى أخرى بالحفاظ على نظافة شباكه خمس مرات من أصل 10 مباريات خاضها الفريق في دوري أبطال آسيا حتى الآن، من بينها ثلاث مرات خارج أرضه أمام ناساف الأوزبكي في دوري المجموعات، وذوب آهن الإيراني في ثمن النهائي، وأخيراً في مواجهة لوكوموتيف الأوزبكي، وتلقت شباكه سبعة أهدف فقط.

3 انتصارات خارج الأرض

تخطى فريق العين عاملي الأرض والجمهور وبات يحقق النتائج الإيجابية خارج أرضه، وخلال الموسم الحالي فاز ثلاث مرات خارج ملعبه أمام الأهلي السعودي في دوري المجموعات 2-1، وعلى ذوب آهن الإيراني في ثمن النهائي 2-صفر، وفي مواجهة لوكوموتيف الأوزبكي 1- صفر، ومنذ عام 2003 لعب العين خارج أرضه 41 مباراة فاز في 11 وتعادل في 13 وخسر 17.

«عموري» 6 من 10

من مباراة إلى أخرى يواصل (عموري - 25 عاماً) إثبات بأنه أحد أفضل اللاعبين في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، إذ حصد اللاعب جائزة نجومية ست مباريات من أصل 10 خاضها الفريق في الموسم الحالي، أخرها أمام لوكوموتيف، وإضافة إلى ذلك، فقد سجل هدف الفوز لفريقه في دوري المجموعات على حساب الأهلي السعودي في لقاء الذهاب 1-صفر، كما صنع حتى الآن أربعة أهداف متساوياً في ذلك مع لاعب سيول الكوري دامجنافيتش، ولاعب جينبوك الكوري لوبيز.

زلاتكو.. رقم قياسي

حقق المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، رقماً قياسياً مع العين كأول مدرب يقود فريقاً إماراتياً للدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا مرتين خلال عامين فقط، إذ استطاع المدرب المحنك أن يواصل في تحقيق أرقامه القوية في الموسم الحالي، وكان المدرب الذي يشرف على تدريب العين للعام الثالث على التوالي قاده في 29 مباراة فاز في 15 مواجهة، وتعادل في 10 لقاءات وخسر أربع مواجهات.

التأهل الرابع

يمتلك الفريق تاريخاً عريضاً في المسابقة الآسيوية، كونه الفريق الذي حقق اللقب الأول في البطولة بشكلها الجديد عام 2003، وخلال هذا المشوار الحافل بالنتائج الإيجابية استطاع الفريق أن يبلغ الدور نصف النهائي هذا الموسم للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته التي تبلغ 11 موسماً، وخاض الفريق في المجمل 83 مباراة فاز في 37 وتعادل 21 وخسر 24، ويعد «الزعيم» في الموسم الحالي أحد الفرق المرشحة للحصول على اللقب.