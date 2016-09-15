دونيس: الشارقة سيقاتل أمام الشباب في الظهور الأول بالدوري

أكد مدرب فريق كرة القدم في نادي الشارقة اليوناني جورجيوس دونيس أن فريقه سيقاتل أمام مضيفه الشباب لتحقيق نتيجة جيدة في أول ظهور رسمي له ضمن المباراة التي تجمع الفريقين مساء يوم غد الجمعة على ملعب الشباب في دبي ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، مشيرا الى أنه ورغم أن الشباب فريق جيد ويضم مجموعة من اللاعبين الجيدين الا أنه يفكر فقط في فريقه وفي كيفية خلق فرص خلال المباراة واستغلالها بشكل جيد، لافتا الى أنه ورغم أن الشارقة لن يكون جاهزا للمباراة بنسبة 100% كون أنه بحاجة الى محترف اجنبي رابع فضلا عن حاجته للاعب او لاعبين اثنين محليين في اعقاب تعاقد النادي أخيرا مع ثلاثة لاعبين اجانب الا أنه يتطلع للظهور بصورة جيدة وتقديم مباراة قوية.

وأضاف دونيس خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر النادي في الشارقة " رغم أن الشباب فريق جيد يملك امكانات كبيرة ولديه مجموعة من اللاعبين الجيدين الا أن الشارقة يخطط للخروج بنتيجة ايجابية خلال المباراة المرتقبة حتى تكون بدايتنا جيدة في أول مباراة للفريق في الدوري هذا الموسم لاسيما ان العودة من ملعب الشباب بنتيجة جيدة سيمنح اللاعبين المزيد من الثقة ويعطيهم دافعا معنويا كبيرا للمباريات المقبلة خاصة في اعقاب الفوز الاخير الذي حققه الفريق على فريق الامارات بخمسة اهداف مقابل هدف في الجولة الثانية لمسابقة كأس الخليج العربي".

وأضاف " ادعو لاعبي الفريق أن يكون مردودهم خلال المباراة بنسبة 100% وليس 99% وأن يحاربوا ويقاتلوا بقوة في الملعب وان يسعوا لخلق فرص في المباراة واستثمارها والاستحواذ بشكل جيد على الكرة ".

وتابع دونيس " الشارقة لعب أخيرا مباراتين في كأس الخليج العربي أمام كل من الوصل والامارات وظهر بشكل جيد الا أنه كانت هناك بعض الأمور التي تحتاج الى تحسين في صفوف الفريق خاصة على صعيد خط الدفاع لكن بشكل عام فان لدينا لاعبين منضبطين ودون شك في أن كل مباراة بخوضها الفريق ستكون مختلفة عن الاخرى".

وشدد مدرب الشارقة على أهمية دور جمهور النادي وتواجده خلف الفريق في المدرجات لدعمه في المباريات المختلفة، مؤكدا أنهم يسعون لتحقيق جملة من الاهداف خلال الفترة المقبلة من بينها بناء فريق قوي للمستقبل.