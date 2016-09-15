الأبيض يقفز 8 مراكز عالمياً بهدفي خليل في مرمى اليابان

قفز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ثمانية مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز الـ 66 عالميا بدلا من مركزه السابق الـ 74 ، حاصلا بذلك على المركز السادس عربيا والسابع اسيويا والثاني على المستوى الخليجي خلف المنتخب السعودي الذي حصل على المركز الأول وذلك في اعقاب التصنيف الاخير الذي اصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس.

وجاء تقدم المنتخب لهذه المراكز المتقدمة عقب فوزه الاخير خارج أرضه على نظيره المنتخب الياباني بهدفين دون رد سجلهما المهاجم أحمد خليل ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في الدور الثالث والحاسم للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقررة في روسيا في 2018 ، في حين خسر المنتخب في الجولة الثانية لهذه التصفيات على أرضه بهدف نظيف في مباراته الاخيرة أمام استراليا التي احتلت المركز الـ 45 عالميا والسعودية 52 واليابان المركز الـ 56 وجاءت ايران في المركز الـ 37 عالميا والأولى اسيويا.

وقال مدير ادارة المنتخبات الوطنية في اتحاد كرة القدم الحارس الدولي السابق عبد القادر حسن إن تقدم المنتخب الوطني ثمانية مراكز دفعة واحدة في التصنيف الاخير للفيفا جاء نتيجة فوزه الاخير على المنتخب الياباني في الجولة الأولي للتصفيات والمستوى المميز الذي قدمه في هذه المباراة .

وأضاف عبد القادر لـ "الامارات اليوم" لدينا أمل كبير وثقة كبيرة في أن يقدم المنتخب الأفضل خلال المرحلة المقبلة في مشواره الحالي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا".

ويعول الوسط الرياضي على الأبيض في الظهور بشكل مشرف خلال المرحلة المقبلة وصولا الى تحقيق حلم الوجود في المونديال للمرة الثانية في تاريخ كرة الامارات.

ويستعد المنتخب لخوض مباراته المرتقبة أمام نظيره منتخب تايلاند في السادس من الشهر المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة في هذه التصفيات فيما يلعب في الجولة الرابعة في ضيافة المنتخب السعودي في السعودية في الحادي عشر من ذات الشهر على أن يواجه العراق في الامارات في الخامس عشر من نوفمبر المقبل ويخوض مباراته في الجولة السادسة يوم 23 مارس من العام المقبل في الامارات أمام اليابان فيما يخوض مباراته في الجولة السابعة خارج ارضه أمام استراليا يوم 28 من ذات الشهر على أن يؤدي يوم 13 يونيو المقبل مباراته في الجولة الثامنة أمام مضيفه منتخب تايلاند في الجولة الثامنة على أن يواجه في الجولة التاسعة ضيفه المنتخب السعودي في الامارات يوم 31 أغسطس المقبلة ويختتم مشواره في هذه التصفيات خارج أرضه بلقاء العراق في الخامس من سبتمبر من العام المقبل.