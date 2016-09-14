النصر والجيش: قمة خليجية "غامضة" تبحث عن 4 أهداف

يخوض فريق النصر قمة أسيوية غامضة في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أسيا عندما يستضيف الجيش القطري،عند الساعة 8:45 دقيقة مساءاً على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وذلك عقب اتخاذ الاتحاد الأسيوي قراراً يوم الأثنين الماضي باحتساب نتيجة مباراة الذهاب لصالح الجيش بنتيجة 3-0 بسبب إشراك النصر للاعب البرازيلي الأصل الأندونيسي الجنسية فاندرلي، وادعاء الاتحاد الأسيوي بأن جواز سفر اللاعب مزور، وتحول فريق الجيش الذي كان يبحث عن الفوز برباعية لكي يضمن الصعود إلى فريق يبحث عن عدم الخسارة بأربعة أهداف أمام النصر.

وكان النصر فاز بثلاثية نظيفة على ملعب الجيش القطري ووسط جمهوره في أغسطس الماضي بلقاء الذهاب، قبل أن يجتج الفريق القطري على مشاركة اللاعب فاندرلي، الذي أحرز هدفين في المباراة، ليقرر الاتحاد الأسيوي اعتماد نتيجة المباراة لصالح الجيش قبل يومين فقط من المباراة، وتتحول خطط واستراتيجيات كلا المدربين قبل يوم واحد من المباراة، إضافة إلى توجه النصر إلى الاستئناف ثم إلى محكمة الكأس وهو ما يعني أن المباراة لن تنتهي عند موقعة اليوم فقط.

وخلال المؤتمر الصحافي لمدربي النصر والجيش القطري مساء امس، رفض مدرب الجيش صبري لموشي، الاعتراف بنتيجة مباراة الذهاب الذي خسر فيها على ملعبه، وأكد أنها كانت بداية موسم ولا يريد ان يتحدث عن الأخطاء التي وقعت فيها، وتمسك بالأمل الجديد الذي بعثة الاتحاد الأسيوي باحتساب نتيجة المباراة لصالح الجيش، مؤكداً أنه لا يهتم بما سيفعله النصر بعد المباراة من اسئناف وخلاف ذلك ولكنه سيتعامل فقط مع النتيجة الرسمية وهي الفوز بنتيجة 3-0 وهو ما يعني أنه سيلعب بثلاث فرص الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين.



وفي المقابل رفض مدرب النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش، التأكيد على أهمية الفوز بأربعة أهداف في المباراة مشيراً إلى أن كرة القدم الأن أصبحت تدار من خارج الملعب ولا يعرف كيف سيتعامل مع لاعبيه بعد ان أيقظهم الاتحاد الأسيوي بقرار غريب وسريع، محى من ذاكرتهم فوز عريض على فريق الجيش القطري في ملعبه ووسط جمهوره وظل اللاعبون معتمدين على ذلك طوال ثلاثة أسابيع، ليحاول معهم الأن المدرب نفسياً لتقبل الوضع الجديد.

وحتى وان انتهت المباراة غداً لصالح فريق الجيش القطري أو النصر سيكون هناك شوط أخر أمام القضاء الأسيوي والدولي من أجل الوصول إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ الناديين، وهو ما يعني تخوف كلا الفريقين على نتيجة مباراة اليوم ومحاولة تحقيق أكبر فوز ممكن.