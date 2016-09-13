بالصور..فرحة الفرسان تملأ "أم الدنيا"

توج النادي الأهلي بطلاً لكأس السوبر لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على الجزيرة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة، وسط حضور ما يقارب 30 ألف متفرج.

شهد اللقاء حالتي طرد بواقع لاعب من كل فريق، بعد أن خرج لاعب الجزيرة سالم راشد بالبطاقة الحمراء في الشوط الأول بعد عرقلته أحمد خليل المنفرد بالمرمى، بينما خرج لاعب الأهلي حبيب الفردان مطروداً في الشوط الثاني بسبب اعتدائه على محمد جمال من دون كرة.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 43، سجله مدافع الجزيرة محمد فوزي بالخطأ في مرماه، عندما أكمل تسديدة البرازيلي رودريغو ليما في مرمى علي خصيف، وأضاف البرازيلي ليما الهدف الثاني في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، بينما سجل البرازيلي تياغو نيفيز هدف الجزيرة الوحيدة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من تسديدة قوية، لتنتهي المباراة بفوز "الفرسان" بلقب كأس السوبر.