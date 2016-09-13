الإمارات يدعم النصر في مباراة الجيش المصيرية

أعلن نادي الإمارات عن دعمه لنادي النصر في مهمته الآسيوية أمام الجيش القطري غداً ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال رئيس مجلس الادارة محمود حسن الشمسي، إن أسرة نادي الإمارات بقيادة رئيس النادي الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، تتمنى التوفيق للنصر وتبارك العين الصعود الى قبل نهائي دوري ابطال اسيا في مشوارهما الآسيوي.

وأضاف الشمسي "أن العميد استطاع الوصول عن جدارة واستحقاق إلى هذه المرحلة من البطولة القارية، وهو قادر على تحقيق المفاجآت السعيدة للشارع الرياضي في دولة الإمارات، برغم القرارات الأخيرة من الاتحاد الآسيوي، حيث تتوفر جميع العوامل المساعدة من أجل تحقيق الحلم الآسيوي، في ظل الدعم والمتابعة المستمرة من رئيس النادي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي".

ولفت الشمسي، إلى أن الجميع يقف خلف ممثلي الوطن في البطولة الآسيوية، سواء نادي النصر الذي يواجه الجيش القطري في دبي، أو العين الذي يلتقي فريق لوكوموتيف الأوزبكي.

وأشاد الشمسي بالاستقرار الإداري والفني الذي يعيشه النصر ، وقال إن هذه عوامل تصب لصالح العميد في الآسيوية، مؤكداً أن الجماهير الإماراتية عموماً، وجماهير نادي الإمارات على وجه الخصوص، تتمنى التوفيق للعميد، حيث شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً في هذا الصدد، في لفتة طيبة من الشارع الإماراتي الذي يحث الجميع على مساندة ممثلي الوطن في البطولة الآسيوية، ما يؤكد للعالم الأجمع أن المجتمع الإماراتي بجميع أطيافه يعزز مفهوم الروح الرياضية بين أبناء الدولة.

وأضاف هذه المباراة تعتبر هي الأهم للنصر في مشوارهم، ولدينا ثقة كبيرة في نجوم النصر، وعلى أنهم سيكونون على قدر التحدي وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم كما عودونا دائماً على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المصيرية، وهم قادرين على كتابة تاريخ جديد ليسجل باسم الفريق والكرة الإماراتية.

ودعا الشمسي جماهير الإمارة للتواجد خلف النصر في هذه المباراة المهمة حيث سيوفر النادي لهم الباصات التي ستقلهم إلى دبي لمؤازرة النصر، وستتواجد الباصات من الساعة 5:30 م وستنطلق الساعة 6:15 م من أمام مبنى الإدارة، كما سيوفر النادي للجماهير وجبة عشاء بعد المباراة، كما أنه سيتم التنسيق مع إدارة النصر لتسهيل مهمة دخول الجماهير التي ستحرص على التواجد لتشجيع النصر، متمنياً في النهاية التوفيق والصعود لممثل الإمارات