العين يبلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا

بلغ فريق العين الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم أثر فوزه الثمين على مستضيفه فريق لوكوموتيف الأوزبكي 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم "الثلاثاء" على ستاد بونيودكور في العاصمة طشقند ضمن إياب الدور ربع النهائي من المسابقة، مستفيداً من تعادله في لقاء الذهاب 0-0.

وسجل البرازيلي كايو لوكاس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39.

وسيواجه فريق العين في نصف النهائي بالفريق المتأهل من مواجهة النصر الإماراتي والجيش القطري التي ستقام مساء الأربعاء.

وترجم العين أفضليته خلال الشوط الأول بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39 بواسطة البرازيلي كايو لوكاس الذي وجد نفسه في مواجهة المرمى ولم يتوانى في وضعها على يسار حارس الفريق الأوزبكي.

وأظهر "الزعيم" تماسكاً في الشوط الثاني أمام الهجمات المكثفة والفرص التي لاحت أمام لاعبيه، كما تألق الحارس خالد عيسى وانقذ الفريق من الخسارة حيث ابعد أكثر من 5 تسديدات خطرة.