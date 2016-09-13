محمد بن راشد: فخور بلاعب منتخبنا لرفع الأثقال محمد خميس خلف فوزه بالميدالية الذهبية

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حسابه في "تويتر" عن فخره بلاعب المنتخب الإماراتي لرفع الأثقال محمد خميس خلف لفوزه بالميدالية الذهبية في الألعاب البارااولمبية بريو دي جانيرو، وحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في رفع الأثقال، وقال سموه "فخور بلاعب منتخبنا لرفع الأثقال محمد خميس خلف فوزه بالميدالية الذهبية في الألعاب البارااولمبية بريو دي جينيرو"، موضحا سموه أن هذا الفوز "يبعث رسالة لجميع رياضيينا بأن الإعاقة الحقيقية هي اعاقة الإرادة والعزيمة".