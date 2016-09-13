اتحاد الكرة: قرار "الآسيوي" ضد النصر جاء متسرعا

أكد اتحاد كرة القدم على لسان الأمين العام للاتحاد محمد بن هزام الظاهري وقوف الاتحاد مع نادي النصر في أعقاب القرار الأخير الذي اتخذه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتبار النصر خاسرا مباراته الأخيرة أمام فريق الجيش القطري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا للأندية ثلاثة أهداف دون مقابل رغم فوزه في المباراة بثلاثة أهداف نظيفة بعد اعتراض فريق الجيش على مشاركة لاعب النصر فاندرلي، واصفا قرار الاتحاد القاري للعبة في هذا الخصوص بأنه جاء متسرعا.



وأضاف بن هزام في تصريحات صحافية "الاتحاد يقف وبقوة مع نادي النصر المطالب بحقه الطبيعي والشرعي في احتساب فوزه الكبير في مباراة الذهاب، حيث أوضح مرارا وتكرارا بعد إثارة القضية صحة اتباعه للإجراءات في سجيل اللاعب المحترف فاندرلي".

وتابع "قرار الاتحاد الآسيوي جاء متسرعاً وفي وقت غير مناسب وغير مقبول أبدا ولا يصب في مصلحة البطولة بشكل عام، خصوصاً بعد أن وصلت المنافسة إلى الأدوار النهائية، مشدداً على أن اتحاد الكرة ممثلا بمجلس إداراته ولجانه القانونية وخبرائه يقف جنباً إلى جنب مع نادي النصر الذي يطالب باحتساب نتيجة الذهاب، لأنها تحققت بمجهود الفريق وبالمنافسة الرياضية الشريفة، وأن مجلس إدارة الاتحاد خصص فريق عمل قانوني لمتابعة حيثيات القضية بالتنسيق مع المستشار القانوني لنادي النصر، حيث وجه مجلس إدارة الاتحاد بتقديم كل الدعم لنادي النصر في قضيته العادلة والتي يتم بحثها في الاتحاد الآسيوي".

وأوضح أمين عام الاتحاد " إدارة نادي النصر اتبعت كل الإجراءات القانونية والإدارية الصحيحة في مراحل تسجيل اللاعب، سواء التسجيل المحلي لدى اتحاد الكرة، أو القاري لدى الاتحاد الآسيوي، وإذا كانت هناك أي اعتراضات أو ملاحظات من قبل الاتحاد الآسيوي كان الأجدى بهم إثارتها خلال فترة التسجيل وليس بعد نهايته ومشاركة اللاعب فعليا من النادي، لذلك نحن كاتحاد كرة نطالب الاتحاد الآسيوي باحتساب نتيجة مباراة الذهاب للنصر، لأنها النتيجة العادلة التي جاءت بمجهود الفريق وأدائه، وعدم الالتفات إلى اي قضايا تثار هنا وهناك من أجل التأثير نتيجة المباراة سواء الذهاب أو الإياب".

ودعا بن هزام الجماهير الإماراتية كآفة إلى الوقوف مع نادي النصر ومؤازرته في هذه المواجهة، لأنه يمثل الكرة الإماراتية وجميع الأندية في الدولة، مؤكداً أن اتحاد الكرة يؤيد كآفة الإجراءات التي يتخذها النصر في تصعيد القضية، بدءا من الطعن الذي قدمه ضد قرار الاتحاد الآسيوي و من ثم اللجوء إلى محكمة كاس الدولية ، مناشدا الجميع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم نقل رسائل غير دقيقة تهدف إلى إضعاف الروح المعنوية للنصر قبل مواجهة الإياب التي تقام غدا الأربعاء على ستاد مكتوم بنادي النصر في دبي.