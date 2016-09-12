النصر يستنكر قرار الاتحاد ويصعد القضية لمحكمة الكأس بالفيفا

استنكر نادي النصر القرار الصادر من الاتحاد الأسيوي لكرة القدم باعتباره خاسراً 3-0 أمام الجيش القطري في مباراة ذهاب دوري أبطال أسيا والذي انتهى بفوز النصر في المباراة بثلاثية نظيفة، وأكد نادي النصر عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن النادي يطعن بشكل رسمي على القرار ويعتبره وسيلة ضغط تصب في مصلحة الفريق المنافس قبل جولة الإياب بيومين.

ويستعد فريق النصر لخوض مباراة الإياب أمام الجيش القطري بعد غد،على ملعب آل مكتوم، وأشار النصر في بيانه إلى أن العميد هو الفائز الحقيقي في المباراة بعد أن تمكن من الحاق هزيمة قاسية بمنافسة على أرضه وبين جمهوره، وسيتجه النصر بعد تقديم كافة الطعون القانونية إلى اللجوء إلى تصعيد القضية إلى محكمة الكأس الدولية بالفيفا.

وطالب النصر من الاتحاد الأسيوي بالتزام الحياد في دراسة حيثيات القضية وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، كما ناشد النادي جمهوره بالوقوف خلف ممثل الفريق في المواجهة المرتقبة أمام الجيش القطري مساء الأربعاء القادم.

الاتحاد الآسيوي يعتبر النصر خاسراً من الجيش القطري