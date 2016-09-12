الاتحاد الآسيوي يعتبر النصر خاسراً من الجيش القطري



أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم اعتبار نادي النصر خاسراً أمام الجيش القطري 0-3، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بسبب عدم قانونية مشاركة البرازيلي فاندرلي مع "العميد" كلاعب آسيوي بالجنسية الإندونسية.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء نتيجة مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2016، بين الجيش القطري والنصر الإماراتي، التي أقيمت بتاريخ 24 أغسطس 2016، وبالتالي اعتبار نادي الجيش فائزاً".

وبعد أن بحثت اللجنة الأمر يوم الأحد، فقد اعتبرت أن نادي النصر خالف المادة 57 الفقرة 1 من لائحة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من خلال إشراك لاعب غير مؤهل، وهو سانتوس مونتيرو جونيور فاندرلي، خلال المباراة.

وتعتبر المادة 24-6-3 من لائحة البطولة أن اللاعب يكون غير مؤهل إذا وجد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الوثائق التي قدمها في فترة التسجيل كانت غير صحيحة، وقد استندت اللجنة على المعلومات التي حصلت عليها من قبل هيئات حكومية، وبعد تحليل ملف الحالة، بأن جواز السفر الذي تم تقديمه لتسجيل فاندرلي غير صحيح.

وتم إيقاف فاندرلي بشكل مبدئي من قبل رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بتاريخ 2 سبتمبر، نتيجة مخالفة المادة 62 (التزوير والتحايل) من لائحة الانضباط.

ويستمر التحقيق حول الأطراف المسؤولة عن عن التزوير والتحايل، وسوف يتم تقديم المزيد من المعلومات في الوقت المناسب، كما تقرر أيضاً تغريم نادي النصر مبلغ ألف دولار.