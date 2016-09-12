بورتوريكي يظفر بالجولة الـ 5 لمونديال «أم الإمارات» للخيول

ظفر الفارس البورتوريكي إفين رومان على صهوة الجواد «إماراتي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف جيمس أوين، بلقب الجولة الخامسة من سباق مونديال «أم الإمارات» لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين (إفهار) لمسافة الميل، الذي أقيم أول من أمس بمضمار لنجفيلد العريق بالمملكة المتحدة، والذي يقام ضمن فعاليات النسخة الثامنة للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، الذي واصل تألقه العالمي على ميادين السباقات في جميع قارات العالم، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

10 فرسان وفارسات شاركوا في السباق من عمان، الأردن، ألمانيا، فرنسا، أميركا، بورتوريكو، أستراليا، المملكة المتحدة، إيرلندا، والسويد. العواني: مكاسب ورسائل مهمة للمهرجان أشاد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، بالمشاركة المميزة للخيول والفرسان في الجولة الخامسة من مونديال أم الإمارات، إذ شهد مشاركة فرسان جدد من بورتوريكو والأردن وعمان، ويعد من المكاسب والرسائل المهمة التي خرج بها المهرجان. وقال إن «الرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والدعم والاهتمام بموهبة الفرسان المتدربين على صهوات الخيول العربية، يحفزنا على الاهتمام بالخيول والفرسان».

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

واستقطب السباق البالغ طوله 1600 متر، والذي تبلغ قيمة جائزته 20 ألف يورو، 10 فرسان وفارسات من سلطنة عمان، الأردن، ألمانيا، فرنسا، أميركا، بورتوريكو، أستراليا، المملكة المتحدة، ايرلندا، والسويد، وتميز السباق بالإثارة والتشويق، خصوصاً أن الجميع كان يسعى للفوز والتأهل للنهائيات التي ستقام في 13 من شهر نوفمبر المقبل بمضمار نادي أبوظبي للفروسية.

وجاء السباق مثيراً حتى الوصول إلى عمق المستقيم، قبل أن يطلق الفارس البورتوريكي العنان لجواده «إماراتي» ليتخطى منافسيه ويفوز بفارق عنق عن الفارس الايرلندي كيث موريارتي، على صهوة «الجواهر» لستيف بلاك ويل، وبإشراف المالك نفسه. وتمكن البطل من قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:47:03 دقيقة، فيما جاء الفارس العماني يحي الحمداني على صهوة الجواد «منبهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وبإشراف جيمس اوين في المركز الثالث، بعد أن تصدر السباق لفترة طويلة، ولكن لم يكمل بالقوة نفسها التي بدأ بها السباق، بعد أن كان قاب قوسين أو ادنى من تحقيق الفوز.

البطل: فخور بالفوز من أول مشاركة دولية

أعرب البطل إفين رومان عن فخره بالفوز بالجولة الخامسة من المونديال الخاص بالفرسان المتدربين والتأهل للنهائيات في أبوظبي من أول مشاركة خارجية له، وتقدم بالشكر إلى المهرجان الذي أتاح الفرصة للفرسان المتدربين لخوض مثل هذه المنافسات غير المسبوقة التي حققت نجاحات ضربت شهرتها الآفاق، حيث كان يتمنى المشاركة فقط ناهيك عن الفوز الذي تحقق.

وعن مجريات السباق، قال إنه التزم بتوجيهات المدرب الذي يعرف جواده بشكل كبير، وبالفعل لم يخيّب الظن وتجاوب بصورة فورية عندما طلبت منه الانطلاق، وبالرغم من المنافسة القوية إلا أنني نجحت في تحقيق فوز سيظل عالقاً بأذهاني لفترة طويلة.

من جهته، أشاد المدرب جيمس اوين بالفوز الذي تحقق بهذه الجولة المهمة في روزنامة سباقات الفرسان المتدربين، وقال إنه الفوز رقم 13 لخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، هذا الموسم، بالمملكة المتحدة.