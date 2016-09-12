124 لاعباً يتسابقون على لقب بطولة مكتوم للغولف

تنطلق اليوم في نادي البادية للغولف في دبي، منافسات بطولة الشيخ مكتوم للغولف، ضمن جولة الغولف في دول مينا «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، إحدى مبادرات هيئة الشيخ مكتوم للغولف، النابعة من الجهود الإماراتية لتطوير ونشر رياضة الغولف في الدولة والمنطقة.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة جولة «غولف مينا» التي تقام سنوياً منذ عام 2011، وتضم الموسم الجاري 21 بطولة تتواصل حتى نوفمبر المقبل، وتشهد منافسات «الشيخ مكتوم للغولف» مشاركة 124 لاعباً من 29 دولة، منهم 94 محترفاً و30 هاوياً، من 29 دولة مختلفة، وسط أغلبية من اللاعبين الإنجليز بحضور 30 لاعباً، ثم السويد 11 لاعباً، والمغرب تسعة لاعبين.

ويشارك في منافسات البطولة أربعة من لاعبي منتخبنا الوطني للغولف، وذلك في المشاركة الأولى لهم في منافسات «غولف مينا» هذا الموسم، بوجود: حسن المشرخ وسيف ثابت وأحمد سكيك وراشد حمود، الذين يتنافسون في فئة الهواة، فيما يشارك أحمد المشرخ اللاعب الإماراتي الوحيد المحترف للعبة الغولف، في فئة المحترفين.

وتشكل هذه البطولة محطة مهمة للاعبي المنتخب الوطني، ضمن تحضيراتهم للمشاركة في بطولة كأس آيزنهاور في المكسيك بالفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري.

وتتجه الأنظار في البطولة نحو الهندي ريحان توماس، الذي حقق لقب كأس بطولة خور دبي المفتوحة، ليصبح أول لاعب هاوٍ يكسر احتكار المحترفين للألقاب، وبات اللاعب المولود والمقيم في دبي، أصغر من يحقق لقباً في الجولة أيضاً، وذلك بسن 16 عاماً وتسعة أشهر و24 يوماً.

ومن أبرز المشاركين في البطولة، الإنجليزي جوشوا وايت، بطل الجولة عام 2014، وصاحب المركز العاشر في كأس الحسن الثاني التي أقيمت في شهر مايو الماضي ضمن الجولة الأوروبية للغولف، ويتواجد مواطنوه زاين أسكتلند ولي كورفيلد وجاك شيبارد ولوك جوي، حيث يتقاسم أربعتهم 19 لقباً في جولة «غولف مينا».