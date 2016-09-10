باولو: دبا بحاجة إلى التحلي بالتواضع قبل الدوري

طالب مدرب دبا الفجيرة، البرتغالي سيرجيو باولو، فريقه بضرورة التحلي بالتواضع بعد تحقيقه الفوز في موسم المحترفين على حساب بني ياس، أول من أمس، 3-2، ليحصد أول ثلاث نقاط في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وقال في مؤتمر صحافي إن «المباراة كانت قوية وجميلة وكشفت عن حرص لاعبيه على تقديم أفضل ما يمكن، وفوزنا على بني ياس كان مستحقاً ويعد بداية طيبة للفريق قبل انطلاق منافسات دوري الخليج العربي».

وأضاف: «أدينا مباراة جيدة، وأنا راضٍ عما قدمه اللاعبون من مستوى فني لائق، ولعبنا بأسلوب رجل لرجل، ونفذ اللاعبون مهامهم وواجباتهم بشكل طيب»، مؤكداً أن مباراتيه أمام الشباب وبني ياس أعطته انطباعاً كاملاً للصورة التي سيبدأ بها بطولة الدوري، خصوصاً أنه تنتظره مباراة صعبة ومهمة امام اتحاد كلباء. وأضاف: «خضنا المباراة بلاعبين جدد للوقوف على مستواهم الفني وظهروا بشكل طيب، وأنا سعيد باستثمار الفرص التي لاحت لنا، وسجلنا منها ثلاثة أهداف، وكان بإمكاننا ان نستثمر غيرها ايضا، وكل ذلك يعطي الجهاز الفني معطيات أفضل للمستقبل».

من جهته، قال مدرب بني ياس الأورغوياني ريبيتو، إنه سيعمل بشكل كبير على معالجة ظاهرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، لكي يتمكن من تسجيل الأهداف التي تساعد على تحقيق الانتصارات. وأضاف «قدمنا مباراة جيدة، لكننا لم نفز، لأننا لم نستثمر الفرص الكثيرة التي لاحت لنا امام المرمى، لقد قدمنا أداءً جيداً لكننا بطبيعة الحال غير راضين عن النتيجة».