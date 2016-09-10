عبدالمجيد: توقيت «السوبر» غير مناسب للكرة الإماراتية

أكد المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبدالمجيد حسين، أن توقيت إقامة كأس سوبر الخليج العربي، خارج الدولة، في العاصمة المصرية القاهرة، غير مناسب لـ«الفرسان» وللكرة الإماراتية بصفة عامة، خصوصاً أن الجميع يهدف من خوض هذه المباراة خارج الدولة التسويق بصورة جيدة للكرة الإماراتية.

عبدالمجيد حسين: •أتمنى أن تكون أرضية ملعب الدفاع الجوي جيدة. • سعداء بأداء لاعبي الأهلي قبل النتيجة الكبيرة بمرمى العين. • التأهل في كأس الخليج العربي لن يحسم بسهولة. نتمنى للعين التوفيق أمام لوكوموتيف قال عبدالمجيد حسين إنه فوجئ بالمستوى الذي ظهر عليه العين في مباراته أمام الأهلي، الأربعاء الماضي، التي انتهت لمصلحة «الفرسان» بخمسة أهداف مقابل هدف، وأضاف أنه تمنى لو ظهر «الزعيم» بمستوى أفضل من الذي قدمه في المباراة، خصوصاً أنه تنتظره مباراة في غاية الأهمية أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وختم: «متأكد أنها نتيجة عابرة، وأن العين سيستفيد منها قبل مواجهة لوكوموتيف التي تعد مهمة، ونتمنى له التوفيق فيها».

وقال حسين في تصريحات صحافية إن الأهلي يفتقد تسعة لاعبين دوليين، خاضوا أول مران لهم مع الفريق أمس، ولم يكونوا موجودين في فترة الإعداد، مشيراً إلى «أننا نسعى إلى تسويق منتج وهو الكرة الإماراتية، ويجب أن تكون كل العوامل مهيأة لتقديم شكل يليق بها»، متمنياً أن «تكون أرضية ملعب الدفاع الجوي جيدة، حتى تساعد اللاعبين على تقديم كل ما لديهم، خصوصاً أنهم تعودوا في مبارياتهم المحلية والآسيوية على مستوى عالٍ من الملاعب».

وأشار إلى أن «الفرسان» عاد إلى التدريبات، أمس، بعد حصول اللاعبين على يومي راحة، عقب مباراة العين في كأس الخليج العربي، موضحاً: «سنخوض تدريباً واحداً اليوم في العاشرة صباحاً، على أن تغادر البعثة إلى القاهرة في العاشرة مساءً على متن طائرة خاصة، إذ لم يتسن حجز توقيت مبكر للسفر، بسبب ظروف الطيران في هذه الفترة». وتابع: «جميع الترتيبات الخاصة بمباراة السوبر انتهينا منها في الاجتماع الذي عقدناه في أبوظبي، ونحن نسعى بالتأكيد إلى إنجاح إقامة كأس السوبر في القاهرة».

أما بالنسبة لاستعدادات الأهلي للمباراة، بعد الفوز على العين بخماسية، فقال: «سعداء بأداء اللاعبين قبل النتيجة، خصوصاً أن مباراة النصر السابقة أكدت أننا راضون عن الفريق رغم الخسارة، بعد أن قدمنا مباراة جيدة، لكن لم يحالفنا التوفيق في تحقيق نتيجة إيجابية، بينما أمام العين، حالفنا التوفيق في تقديم مباراة جيدة وتسجيل خمسة أهداف».

وتابع: «نتمنى أن نستفيد من هذا الأداء الجميل في الاستعداد لكأس السوبر، إذ إن الجزيرة فريق كبير، ومنافس قوي، ونحن سعداء بالانضباط التكتيكي الذي ظهر عليه اللاعبون، والمستوى البدني المرتفع، الذي يبشر بأن الفريق سيظهر بصورة أفضل في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد اكتمال صفوفه بعودة اللاعبين الدوليين». وأكمل: «بعد المستوى الذي قدمه اللاعبون، سيكون الدوليون مطالبين ببذل المزيد من الجهد، حتى يحافظوا على أماكنهم في التشكيلة الأساسية، وهو ما يصب في مصلحة الفريق النهاية، وأرى أن الفوز ساعدنا على تعويض الخسارة من النصر، رغم أننا كنا نطمح إلى الفوز في المباراتين، لكن المجموعة بصفة عامة صعبة، يتصدر لائحة ترتيبها الشباب بست نقاط، بينما لدى النصر مباراة لم يلعبها، والتأهل لن يحسم بسهولة». وعن أبرز المكاسب التي جناها الأهلي من مباراة العين، قال: «حققنا مكاسب عدة، بعيداً عن الفوز المعنوي على العين، أبرزها عودة ماجد ناصر بعد تعافيه من الإصابة، واستعادة وليد حسين مستواه المعروف عنه، إضافة إلى مشاركة جيان للمرة الأولى وتسجيله هدفاً، كما أن عودة البرازيلي رودريغو ليما للتسجيل أمر إيجابي، وتسجيل إيفرتون ريبيرو لهدف، وأرى أن بروز اللاعبين بصفة عامة، خصوصاً في المرحلة الماضية من ناحية انضباطهم، وروحهم القتالية، رغم الجو الصعب، خصوصاً اللاعبين الأجانب يستحقوا التحية، إذا عانوا صعوبة الجو، لكن رغم ذلك قدموا مردوداً جيداً».