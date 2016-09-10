النصر يخسر أمام عجمان استعداداً لمواجهة الجيش

هزم فريق عجمان نظيره النصر 2-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، أول من أمس، على ملعب نادي ضباط الشرطة، ضمن استعدادات النصر لمواجهة الجيش القطري في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا الأربعاء المقبل.

وتعتبر الخسارة الأولى للعميد في الموسم الحالي، ودياً ورسمياً، إذ خاض خلال فترة الإعداد ست مباريات، فاز في خمس وتعادل في واحدة، قبل أن يفوز في أول مباراتين رسميتين أمام الجيش القطري في ذهاب الدور ربع النهائي، وعلى الأهلي في انطلاق بطولة كأس الخليج العربي. ورفض الجهاز الفني والإداري للنصر، بالاتفاق مع عجمان، السماح للجماهير ووسائل الإعلام بمتابعة المباراة، رغبة من مدرب النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش، بالتركيز على المباراة واللاعبين، والوقوف على الخطة التي سيخوض بها المباراة. أحرز هدفي عجمان المحترف البرازيلي رودريغو، ومحمد سالم، بينما أحرز هدف النصر الوحيد المهاجم الدولي سالم صالح. من جهة أخرى، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، أحمد خوري، بدعم واهتمام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس نادي النصر، الذي أثمر نجاحات متعددة في مختلف المجالات، وتقدم خوري بالشكر إلى سموه على تأسيس مجلس الشرف النصراوي، الذي سيكون داعماً وإضافة قوية للنادي خلال السنوات المقبلة. وتقدم خوري بالتهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، نائب رئيس نادي النصر، رئيس مجلس الشرف، بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشرف، وتمنى لسموه ولأعضاء مجلس الشرف التوفيق والسداد والارتقاء بالنادي إلى مستويات متقدمة في مجال الرياضة.

كما أشاد خوري برؤية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، في تمكين المرأة في مختلف المجالات، وكان آخرها وجود عدد من سيدات المجتمع عضوات في مجلس الشرف النصراوي، وتوقع أن تكون لهن بصمة في تاريخ هذا النادي العريق.