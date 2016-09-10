الكتبي ثانياً في رالي بلغاريا للسيارات

فاز قائد فريق الفجيرة للراليات، السائق الإماراتي راشد الكتبي، بالمركز الثاني في جولة بلغاريا لبطولة أوروبا لرالي السيارات، التي اختتمت قبل أيام في مدينة سيلفن البلغارية، بينما حل في المركز الأول للسباق البلغاري بلامن ستايكوف، وجاء ثالثاً مواطنه سرلوف. وأسهمت النتيجة المحققة من قبل الكتبي في جعله قريباً من حسم الفوز باللقب الرئيس للبطولة قبل ختامها بأربع جولات. وقال الكتبي في حديث لـ«الإمارات اليوم»: «حصد الفريق بنهاية سباق بلغاريا 72 نقطة، أسهمت في الحفاظ على الصدارة، وبفارق 219 نقطة عن أقرب منافس، وهو التركي ياجيز افجي، وعن صاحب المركز الثالث الإيطالي سيمونا تمبستيني، الذي يملك 117 نقطة»، مؤكداً أنه كان بمقدوره احتلال المركز الأول في السباق، لولا تعرض أحد إطارات سيارته لعطلين في اثنين من مراحل السباق، وذلك خلال المرحلة الخامسة من سباقات اليوم الثاني، ما قاده للتراجع إلى المركز الرابع، وقال أيضاً: «بعد أن تم إنجاز الصيانة المطلوبة التحقنا بركب السباق، وأنهيناه في المركز الثاني، وهو إنجاز جيد، قياساً بالظروف التي صادفتنا».

وأضاف: «الهدف الرئيس من المشاركة هو التتويج بلقبها النهائي، وليس تحقيق الفوز بجولة على حساب لقب البطولة نفسها»، معبراً عن ثقته بالفوز والعودة إلى الفجيرة باللقب.