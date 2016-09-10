«زوارق أبوظبي» في تحدي الزمن بمونديال الفورمولا 2

تتجه أنظار عشاق ومحبي الزوارق السريعة والإثارة اليوم إلى مدينة ماكون الفرنسية، من أجل متابعة ومشاهدة انطلاقة منافسات سباق أفضل زمن للجولة السادسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، التي تستضيفها المدينة في سلسلة جولات البطولة لهذا الموسم. وتشهد الجولة الحالية صراعاً قوياً ومثيراً بين المشاركين من مختلف جنسيات القارة الأوروبية وأبطال هذه الرياضة، يتقدمهم زوارق فريق أبوظبي 35 و36 بقيادة راشد القمزي وراشد الطاير، حيث لايزال القمزي في مرحلة اكتساب الخبرة والمهارة الفنية في هذه البطولة، في حين يشارك الطاير من أجل تطعيم الفريق بالمواهب المخضرمة في مشوار المشاركة عبر هذه البطولة.

أول ظهور في الموسم للطاير يظهر الطاير في منافسات الفورمولا2 للمرة الأولى هذا الموسم، حيث يعد من المتسابقين المميزين أصحاب الخبرة والمهارة في فريق أبوظبي، وسبق له أن حقق العديد من الألقاب والإنجازات في منافسات كأس القارات للفورمولا وزوارق الفئة الأولى والـ«إكس كات»، إضافة للفورمولا2 منذ سنين طويلة، وأيضاً ألقاب الدراجات المائية التي لا حصر لها، ويعد الطاير جوكراً مهماً في الفريق، حيث إنه شارك في كل الفئات والبطولات المختلفة.

ويشارك فريق أبوظبي باستراتيجية قوية من خلال سادسة جولات البطولة، حيث ينضم راشد الطاير إلى فريق الفورمولا2 للمرة الأولى هذا الموسم، حيث يعد من قدامى المتسابقين وأصحاب الخبرة الفنية العالية والمهارة في الفريق، وسيكون الطاير ذا عون للمتسابقين الشبان في الفريق راشد القمزي ومحمد المحيربي، حيث يقدم لهم الدعم الفني والنصائح المهمة من خلال كل سباق وكل منافسة، وعبر كل فقرات البطولة. ووصلت البطولة إلى منعطف مهم جداً، من خلال الجولة السادسة الآن، حيث تعد ما قبل الجولة الأخيرة للموسم، وستقام الجولة الأخيرة والمقبلة في مطلع أكتوبر في مدينة ريبادورو البرتغالية. وفي تمام الثالثة بعد الظهر، تنطلق منافسات سباق أفضل زمن، وبنظام التصفيات الثلاثة، حيث تبدأ التصفية الأولى بمشاركة كل الزوارق، ومع انتهاء 20 دقيقة، يتم استبعاد الزوارق الأخيرة، ليبقى في المسار 12 زورقاً فقط، وبعد التصفية الثانية تتأهل 10 زوارق فقط إلى التصفيات الختامية التي سينطلق من خلالها كل زورق على حدة في مسار السباق، ويعطى الزورق فرصة للقيام بدورتين من أجل أن يحاول الوصول إلى الرقم الأعلى والزمن الأفضل في المسار، وهو ما يؤهله بالتالي لكي يكون يحمل لقب الزمن الأفضل لهذه الجولة، وبالتالي أن يكون أول المنطلقين غداً في السباق الرئيس.