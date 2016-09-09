بالفيديو.. مضيفات طيران الإمارات يؤدين عرضاً مميزاً في بطولة أميركا للتنس

قدمت طيران الإمارات، اليوم، عرضاً فريداً يمزج أسلوب لعب التنس وتعليمات السلامة على الطائرة أمام جمهور بطولة أميركا المفتوحة 2016 على ستاد آرثر آش في فلاشينج بنيويورك، حيث دخل الاستاد ثمان من مضيفات من طيران الإمارات قبل انطلاق اللعب وهن يحملن مضارب التنس وتوزعن على أطراف الملعب الذي خضع لعمليات تحديث وتجديد أخيراً، وبدأن في الإشارة إلى مرافق الاستاد، التي تضم خمسة مطاعم و20 منصة و90 جناح ضيافة فاخراً، و23771 مقعداً و32 مخرجاً، بالإضافة إلى سقف متحرك مساحته 62500 قدم مربعة. وقامت إحدى المضيفات بإرسال الكرة، وردتها مضيفة أخر وسط صيحات وتشجيع الجمهور.

وقامت كل من المضيفات الثماني بعدئذ بإرسال كرة نحو الجمهور في المدرجات ضمن تجربة "رحلة الكرة" التي ترعاها طيران الإمارات. وحصل كل من التقط احدى هذه الكرات على تذكرة مجانية من طيران الإمارات لزيارة دبي.

وتعد هذه خامس مرة تؤدي مضيفات الإمارات عرضاً فريداً أمام جماهير الرياضة، والأولى أمام جمهور. فقد سبق لهن تقديم عروض مماثلة على ملاعب كرة القدم (بنفيكا وهامبورغ)، وبطولة الاتحاد الدولي للكريكيت توينتي توينتي، والبيسبول على ملعب لوس أنجلوس دودجرز.

واستمر جناح الضيافة الخاص بطيران الإمارات في بطولة اميركا المفتوحة في استقطاب المشاهير والنجوم. فقد استقبل بالأمس الممثلة والمغنية الكندية جيل هينيسي، ولاعب كرة السلة الأميركي الشهير راسل وستبروك، ولاعب التنس الأميركي الصيني الأصل المتقاعد مايكل تشانج الذي كان قد نال بطولة فرنسا المفتوحة عام 1989.

وتواصل طيران الإمارات تعزيز محفظة رعاياتها الرياضية، والتركيز على التواصل مباشرة مع الجماهير، لأن طيران الإمارات، مثلها مثل الرياضي، تربط بين الناس والأمكنة والهوايات.