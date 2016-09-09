الظفرة ينتزع السعادة من العنابي

خسر الوحدة على ملعبه وبين جمهوره من الظفرة ٢/٤ في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، أمس.

وانهى الظفرة الشوط الاول متقدما بهدفين دون رد سجلهما السوري عمر خربين وعبدالله عبدالهادي في الدقيقتين 5 و48 على التوالي وسجل للظفرة في الشوط الثاني عادل هرماش في الدقيقة 88 وماكيتي ديوب في الدقيقة 90+1 بينما احرز ثنائية الوحدة حمدان الكمالي في الدقيقة 59 وخليل إبراهيم في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز رفع الظفرة رصيده إلى ست نقاط بعد فوزه الأول على حتا 2/1 بينما بقي رصيد الوحدة عند نقطة واحدة.

وكان الظفرة هو الأفضل في اجمالي المباراة وضاعت منه العديد من القرص لزيادة غلة أهدافه خاصة من جانب ماكيتي ديوب الذى اضاع اكثر من فرصة من انفراد بالمرمى.