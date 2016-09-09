الشارقة ينقض على الصقور في 10 دقائق بعد تكتيك فني

أدى تكتيك فني من مدرب الشارقة اليوناني جورجيوس دونيس الى تسجيل فريقه ثلاثة اهداف متتالية في مرمى ضيفه فريق الامارات 10 دقائق بعدما كانت المباراة تتجه الى التعادل الايجابي 1-1 ليفوز بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثانية في كأس الخليج العربي لكرة القدم وحصد الشارقة بذلك أول ثلاث نقاط في رصيده في هذه المسابقة معوضا خسارته السابقة أمام الوصل في الجولة الأولى بهدف نظيف سجله مدافع الفريق البرازيلي ردوريغو ديغاو بالخطأ في مرماه.

وكان العامل الحاسم في فوز الشارقة الهفوات الدفاعية التي تسبب فيها دفاع الصقور خاصة هادف سيف وحيدر آلو علي فضلا عن حارس المرمى علي صقر الذي كان مرتبكا وتسبب في دخول أهداف سهلة في مرماه .

وكانت المباراة تسير باتجاه التعادل ، بعد أن تقدم الشارقة بهدف في الشوط الأول سجله المهاجم البولندي ادريان في الدقيقة الثالثة ورد عليه الامارات بهدف التعادل بواسطة المهاجم الارجنتيني سيبستيان ساشا "29". قبل أن تتحول الى مهرجان أهداف من قبل الشارقة.

ومثلت التبديلات التي اجراها مدرب الشارقة بدخول كل من عبد الله أحمد ويوسف سعيد في الدقيقة " 47 "،نقطة تحول في المباراة لمصلحة الشارقة ، إذ ادى انقضاض هجوم الشارقة على الصقور الى انهيار تام للدفاع ليحرز الشارقة ثلاثة أهداف متتالية سجلها كل من يوسف سعيد" 56" وجمال ابراهيم" 57" والفنزويلي ريفاس " 64" قبل أن يضيف المهاجم البولندي ادريان الهدف الثاني له في المباراة والخامس لفريقه" 93".

ورد الشارقة الدين لفريق الامارات لكن في مسابقة مختلفة بعدما كان قد فاز عليه في الموسم الماضي في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي.

وتألق محترف الشارقة الجديد ادريان بشكل ملفت للأنظار .

واثرت هذه الخسارة الثقيلة على معنويات لاعبي الامارات قبل بداية الفريق لمشواره بدوري الخليج العربي.