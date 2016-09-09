مدرب الوصل: أهتم أكثر بصناعة الفرص لا إهدارها

دافع مدرب فريق الوصل، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، عن محترفه الجديد البرازيلي رونالدو، قائلاً إنه قادر على تقديم الكثير للفريق خلال الفترة المقبلة. وكان الإمبراطور قد واصل، أول من أمس، تفوقه في كأس الخليج العربي، حيث سجل فوزه الثاني في المسابقة، أمام مضيفه فريق حتا بهدفين نظيفين.

وليد: الأخطاء الفردية وراء خسارة حتا أرجع مدرب فريق حتا، وليد عبيد، الخسارة أمام الوصل إلى: «الأخطاء الفردية»، وتابع في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «اللاعبون بذلوا جهوداً كبيرة، خصوصاً في أول نصف ساعة، وحصلنا على فرص لكننا لم نستغلها كما ينبغي». وذكر وليد عبيد أنه، من خلال المباراتين الماضيتين، أصبح لديه تصور كامل عن التشكيلة التي سيبدأ بها مباريات دوري الخليج العربي، بعد أن خاضهما بتشكيليتين مختلفتين. وأشاد بأداء المحترفين الأجانب في فريق الوصل، كما أثنى على الحارس سيف البادي، وقال إنه تصدى للعديد من الكرات الخطرة، أبرزها ضربة الجزاء.

وقال مدرب الوصل، معلقاً على الفرص الكثيرة التي أهدرها رونالدو، بينها ركلة جزاء خلال المباراة: «ما يهمني أكثر هو صناعة الفرص، وليس إهدارها».

وكان هدافا الوصل في الموسم الماضي، هما صاحبا الهدفين في شباك فريق حتا، حيث افتتح البرازيلي كايو النتيجة في الشوط الأول، ثم عزز مواطنه فابيو ليما الفوز بالهدف الثاني، ويتصدر الوصل بعد نهاية الجولة الثانية المجموعة الأولى بست نقاط.

وأبدى المدرب رضاه عن المستوى العام، الذي ظهر به الفريق أمام حتا، وقال عن رونالدو: «اللاعب يتميز بأداء عالٍ، ومتعاون ومنسجم مع زملائه، ولديه المزيد الذي أتوقعه منه خلال المباريات القادمة، وهدفنا العمل كفريق واحد، فنهجنا اللعب الجماعي، ومحترفو الفريق الأجانب يدركون ذلك، ولا توجد عندي أفضلية للاعب على آخر، وأنا حريص على استثمار طاقات ومهارات الجميع دون استثناء، والفريق يمتلك لاعبين متميزين على مستوى الأجانب والمواطنين».

وقال أيضاً: قمنا بتصحيح الكثير من الأمور الفنية، التي تعرض لها الفريق في المباراة السابقة أمام الشارقة، فظهر الوصل أمام حتا بشكل فني وبدني أفضل من السابق، ولايزال لدينا الوقت الكافي، لكي نحسن الأمور بشكل أفضل، وصولاً للظهور بأفضل حال، مؤكداً أنه يملك 20 لاعباً، وأن التشكيلة الأساسية ستضم الأفضل، وأنه لا ينظر إلا إلى اللعب الجماعي للفريق، وللمردود الذي يمكن أن يسهم به كل لاعب.

وقال المدرب إنه لا يهتم فقط بتجهيز 11 لاعباً، بل بتحضير كل اللاعبين المتاحين له، استعداداً لموسم طويل، خصوصاً مع قرب انطلاق دوري الخليج العربي، خلال الأسبوع المقبل.

وسيخرج الوصل في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم الأسبوع المقبل، لملاقاة فريق الجزيرة، في مباراة بالغة الصعوبة بالنظر إلى قوة الفريق الجزراوي، ما يمثل تحدياً كبيراً في أولى مباريات الدوري بالنسبة للمدرب الجديد للوصل أروابارينا، حيث من المتوقع أن تكون هذه المباراةالاختبار الأهم بالنسبة للفريق، ومدى جاهزيته للمنافسة في الموسم الجديد.