دبا يحصد فوزه الأول في الموسم على حساب بني ياس

حقق فريق دبا الفجيرة أول انتصاراته في الموسم الجديد، في كأس الخليج العربي، أمس، بعد أن فاز على ضيفه بني ياس ضمن الجولة الثانية من المسابقة 3-2. ومن أول هجمة لدبا، سجل أحمد إبراهيم في الدقيقة (23) هدف فريقه الأول بعد أن كسر حاجز التسلل. ومن هجمة منظمة قادها حبوش صالح استفاد منها لاريفي ليسجل هدف التعادل في الدقيقة (41).

وكاد لاريفي يسجل هدفاً ثانياً إلا أن تسديدته الرأسية ذهبت في الدقيقة (43) إلى أحضان حارس دبا. وسجل لاعب دبا أحمد إبراهيم هدف فريقه الثاني في الدقيقة (57) بعد هجمة قادها بنفسه مستفيداً من تمركز خاطئ لحارس بني ياس عادل أبوبكر. وعادل لبني ياس لاريفي، من ضربة جزاء (84)، قبل أن يعود دبا لتسجيل هدف الفوز الثالث في الدقيقة (88) سجله مدافع بني ياس حسن المحرمي بالخطأ في مرماه.