فريد روتن: الشباب لم يستفد من حالة الطرد في مباراة كلباء

قال مدرب فريق الشباب، الهولندي فريد روتن، إن طرد لاعب كلباء سليمان المغني، صعب مهمة فريقه أثناء المباراة التي فاز بها الجوارح على كلباء بثلاثية نظيفة، أول من أمس، ضمن الجولة الثانية في كأس الخليج العربي.

فيفياني: كلباء بحاجة إلى مهاجم محترف أكد مدرب اتحاد كلباء، الإيطالي فابيو فيفياني، أن فريقه لم يكن سيئاً أمام الشباب، وكان بمقدوره أن يسجل الأهداف من خمس فرص أتيحت له، أثناء المباراة، وقال في المؤتمر الصحافي: تكلمت مع اللاعبين بعد المباراة بأنه ينتظرنا موسم صعب، وعلينا أن نجتهد لنكون في أفضل جاهزية، وأعتقد أن كل ما يحتاجه الفريق في الوقت الحاضر، هو مهاجم محترف قادر على حسم الفرص، التي تتاح لنا بالمرمى، ونحن بحاجة لمهاجم جيد، معبراً عن ارتياحه للتعاقد مع المحترف الإيفواري بكاري كونيه، ووصفها بالصفقة المميزة.

ورغم أن المغني طرد في الدقيقة 11 من المباراة، لكن الشباب لم يسجل هدفه الأول إلا في الدقيقة 37، ثم أضاف هدفين في الدقيقتين 77 و87.

وتابع، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: الطرد أضاف لفريق كلباء حافزاً أكبر للدفاع عن مرماه، وبالتالي شكل أداؤه على فريقي ضغطاً كبيراً، ولم يظهر كأنه يلعب بلاعب أقل، بدليل أنه بادلنا الهجمات بشكل مستمر.

وقال أيضاً: أشعر بالسعادة لأن النتيجة انتهت لصالحنا، وأصبحنا بصدارة المجموعة. وأكد روتن أن الأجواء المناخية لم تساعد على لعب كرة قدم جيدة، وأنها كانت قاسية على اللاعبين.

وأوضح: «نجح الشباب بالسيطرة، وصنعنا هجمات عديدة، لكنها لم تكن فرصاً مؤثرة في عديد من الأحيان، لكن المهم أننا نجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف».

وختم: المهمة المقبلة لن تكون سهلة، بل أعتقد أن مجموعتنا هي الأصعب، مع الأهلي والعين وبني ياس ودبا والنصر، والآن علينا التفكير أكثر في المباريات المقبلة، للنظر كيف يمكننا التأهل لنصف النهائي.