«مهارات الناشئين» على طاولة البحث في «مجلس دبي الرياضي»

عقد مجلس دبي الرياضي اجتماعاً تنسيقياً مع المديرين الفنيين لأكاديميات كرة القدم بأندية دبي، في مقر المجلس بحي دبي للتصميم، وتم خلال الاجتماع مناقشة محاور ونتائج البرامج التي نظمها المجلس لتطوير مهارات اللاعبين الناشئين في أندية دبي خلال الفترة الماضية، وهي: برنامج مهاجم المستقبل، وبرنامج حارس المستقبل، وبطولة حمدان بن محمد الدولية لكرة القدم للناشئين، كما تم الاطلاع على نتائج الدورة الصيفية السادسة لأكاديميات كرة القدم، وشاركت فيها فرق دبي الستة وهي: النصر، الوصل، الأهلي، الشباب، حتا، ودبي. حضر الاجتماع أحمد سالم المهري، مدير قسم الأكاديميات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وعدان العيوني أخصائي الأكاديميات الرياضية بالمجلس، واللاعب الدولي عمر كانوتيه، المشرف الفني لبرنامج مهاجم المستقبل، وناصر خميس، المشرف الفني لبرنامج حارس المستقبل، وعدد من المديرين الفنيين لأكاديميات كرة القدم بأندية دبي. وقال المدير الفني لأكاديمية الشباب لكرة القدم، عيسى العبار، في تصريحات صحافية: «ظهرت الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم هذا العام بمستوى جيد على مستوى التنظيم وأداء اللاعبين، وأسهمت الدورة في إعداد الفريق بشكل جيد قبل دخول الموسم الكروي، كما سمحت لنا بأن نختبر جميع اللاعبين الناشئين في الأكاديمية، واستطعنا اكتشاف مواهب جديدة وصاعدة، حيث قمنا بعمل انتقالات لبعض اللاعبين الذين برز أداؤهم في الدورة ليلعبوا في الفريق الأساسي، بعد أن كانوا في دكة الاحتياط».