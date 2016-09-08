رسمياً..العين يفقد محمد أحمد وفايز أمام لوكوموتيف الأوزبكي

أعلن نادي العين لكرة القدم مساء اليوم "الخميس" غياب المدافع محمد أحمد عن مباراة الفريق أمام لوكوموتيف الأوزبكي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بسبب الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني خلال مواجهة أستراليا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ووفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لنادي العين فإن إصابة محمد أحمد من المتوقع أن تبعده لمدة شهر عن صفوف الفريق.

كما تسلم نادي العين خطاباً رسمياً من الاتحاد الآسيوي يفيد بإيقاف المدافع محمد فائز عن المباراة الآسيوية بسبب حصوله على الإنذار الثاني في المسابقة خلال مباراة الذهاب أمام لوكوموتيف نهاية الشهر الماضي التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال مدرب فريق العين "غياب محمد أحمد ومحمد فايز خسارة، لكن ثقتي كبيرة جداً في اللاعبين الذين سيقع عليهم اختياري بدلاً عنهما، وقدرتهما على تقديم الأداء القوي الذي يؤكد جدارتهم بارتداء شعار العين".

وسيتجدد الصراع بين "الزعيم" ولوكوموتيف يوم الثلاثاء المقبل "ثاني أيام عيد الأضحى" في العاصمة الأوزبكية طشقند ضمن مباراة الإياب.

يذكر أن المدرب الكرواتي زلاتكو أشرف على الحصة التدريبة التي أجراها مساء اليوم بمشاركة بعض "الدوليين"، إلى جانب الذين لم يشاركوا في مواجهة الأهلي ضمن كأس الخليج العربي، في حين منح بقية اللاعبين راحة عن الحصة التدريبية المسائية.