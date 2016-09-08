محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي قرارا بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

ووفقا للقرار رقم 13 لسنة 2016 يتشكل مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار وعضوية كل من على ناصر بن حبالة نائبا للرئيس والأعضاء حريز المر بن حريز ومحمد عبد الله حارب وجمال زعل بن كريشان وعدنان علي العبار وإبراهيم سلطان الحداد.

وحدد القرار مدة عمل مجلس الإدارة بثلاث سنوات قابلة للتجديد ونص على أن يعمل مجلس إدارة النادي وفقا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي وتوجيهات مجلس دبي الرياضي وأن يخضع مجلس الإدارة للتشريعات السارية لدى مجلس دبي الرياضي وأية تشريعات أخرى نافذة في إمارة دبي.

كما نص القرار على إلغاء القرار الإداري رقم 1 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات.

كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.