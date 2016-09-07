قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، تغريم نادي النصر 35 الف درهم، بسبب حصول الفريق الأول لكرة القدم على سبعة انذارات خلال مباراته الأخيرة أمام الأهلي في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي التي انتهت بفوز النصر بهدف دون رد، إذ تعد هذه أول غرامة تصدر بحق نادي خلال الموسم الجديد 2016-2017، الذي انطلق أخيرا فيما تبدا مباريات دوري الخليج العربي اعتبارا من يوم 16 الجاري.

يذكر أن اتحاد كرة القدم الجديد كان قد قرر أخيرا اعادة تشكيل لجنة الانضباط برئاسة المستشار سالم بهيان العامري للاستمرار في عملها في اعقاب الدور الكبير الذي قامت به في السنوات الماضية.