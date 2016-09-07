هزاع بن زايد: على المعنويات أن تظلّ مرتفعة

نشر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للقائه مع منتخب الإمارات قبل بدء المباراة التي جمعته مع المنتخب الأسترالي أمس، على استاد محمد بن زايد.

وقال سموه معلقاً على الفيديو: "على المعنويات أن تظلّ مرتفعة، ولا يحدها حد، فالطريق ما زال طويلاً والخسارة ليست خسارة طالما الفرص متاحة".