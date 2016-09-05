شاهد..ماذا سيفعل الجمهور غداً لمفاجئة منتخب الامارات

قال كبير مشجعي نادي الوحدة، عضو رابطة مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ابراهيم الحوسني إن نحو 300 مشجع شاركوا في اعداد "تيفو" "حلم وطن" و"معا نستطيع" اليوم على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة تمهيدا لرفعه غدا دعما للمنتخب في مباراته أمام استراليا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، لافتا الى أنهم قاموا باجراء البروفة الاخيرة التي استغرقت نحو ست ساعات بدأت منذ الساعة الخامسة مساء، مؤكدا لـ "الامارات اليوم" أن "التفيو" يغطي مساحة نحو 10 الاف مقعد وسيتم رفعه في الواجهة الامامية في المدرجات المواجهة للمنصة الرئيسية لحظة دخول اللاعبين ارض الملعب، مشيرا الى أن اتحاد الكرة تبنى فكرة اطلاق هذا الشعار الذي يهدف الى بث الحماس في صفوف لاعبي المنتخب والعمل على تحقيق الفوز في المباراة وتعزيز حظوظه في التأهل للمونديال .

ويتوقع أن يحضر المباراة غدا نحو 30 الف مشجع خاصة في اعقاب الحملة الكبيرة التي قادها اتحاد الكرة في الفترة الماضية.