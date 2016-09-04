"الشارقة" يهدد بمقاضاة صحيفة نشرت خبراً عن مبالغ تعاقده مع لاعبين

هدد نادي الشارقة لكرة القدم في بيان له، اليوم، باتخاذ اجراءت قانونية ضد أحدى الصحف المحلية دون أن يسمها، بحجة نشرها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي خبراً عن النادي يتعلق بتعاقده مع لاعبين ومدربين بمبالغ طائلة، لافتا الى أن النادي قام بمخاطبة الصحيفة بطريقة ودية لتصحيح الخبر لكنها لم تقم بذلك.

وأضاف البيان "تلّقت إدارة نادي الشارقة لكرة القدم، باستغراب شديد، بإحدى الصحف المحلية خبر تعاقد النادي مع مدربين ولاعبين بمبالغ طائلة والذي نشرته في صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، والعاري تماماً عن الصحة والذي يفتقر إلى أدنى مستويات المصداقية الإعلامية".

وأوضح "انطلاقاً من حرص النادي في المحافظة على علاقات جيّدة وشفافة مع الإعلام، ولما للخبر من أثر سلبي على سمعة النادي ومصداقيته أمام جمهوره بشكل خاص، وجمهور كرة القدم بشكل عام، فقد قام بمخاطبة الصحيفة مطالباً، وبطريقة ودية، تصحيح الخبر الذي لا يستند على أية تصريحات رسمية، ولكن الصحيفة لم تقم بالتصحيح وهذا ما رآه النادي غير لائق وغير مهني، ووضعه أمام خيار لا يُحبّذه ودفعه مضطّراً للبدء باتخاذ الإجراءات القانونية لما يكفله له القانون من حقوق وما يُقرّره من حماية".

وكان نادي الشارقة تعاقد أخيراً مع مدرب الهلال السعودي سابقا اليوناني جورجيوس دونيس، فضلاً عن تعاقده مع اللاعبين المحترفين البرازيلي ديغاو والفنزويلي ريفاس والبولندي ادريان.