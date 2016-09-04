أسامواه جيان: أعتذر لجمهور العين على انضمامي للأهلي

أعرب المهاجم الغاني أسامواه جيان عن سعادته بالانضمام إلى النادي الأهلي، مؤكداً أنه عاد إلى بيته من جديد باللعب في الدوري الإماراتي، بينما تقدم بالإعتذار لجمهور نادي العين على إتخاذه هذه الخطوة، بعد أن قضى 4 سنوات في صفوف "الزعيم".

وقال جيان في مؤتمر صحافي، اليوم، إن له ذكريات جميلة مع الكرة الإماراتية، وأنه لم يتردد في الموافقة على عرض الأهلي، والعودة مجدداً إلى الدولة.

وأشار المهاجم الغاني إلى أن هذا هو حال كرة القدم والاحتراف، وهو تركيزه في الوقت الحالي سيكون مع فريقه الجديد، الذي كان منافسه في الماضي.

ونفى المهاجم المنتقل من شنغهاي الصيني على سبيل الإعارة لمدة موسم، إصابته، مؤكداً جاهزيته للعب مع الأهلي فوراً.