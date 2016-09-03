الكثيري يقود العين لحسم كلباء في كأس الخليج العربي

قاد البديل سعيد الكثيري فريقه العين لتحقيق فوز مهم في افتتاحية مشواره بكأس الخليج العربي لكرة القدم بعدما سجل هدفاً قبل 3 دقائق من نهاية المباراة التي جمعته مساء أمس، على استاد هزاع بن زايد ضمن افتتاحية مشوار الفريقين في المنافسة.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير للتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق استطاع الكثيري أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة 2+90 مستغلاً عرضية الكولومبي دانيلوا اسبريلا.

وكان العين تقدم بواسطة ابراهيما دياكي "11" وعزز دانفريس دوغلاس التقدم بالهدف الثاني "27" وقلص اتحاد كلباء النتيجة بالهدف الأول بواسطة ياسر عبد الله "59" قبل أن يسجل الكسندر ميهاي هدف التعادل "64"، لكن الكثيري خطف هدف الفوز للعين في الدقيقة 2+90.

وبالنتيجة حصل العين على أول ثلاث نقاط في مشواره بالمنافسة.