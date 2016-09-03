النصر يواصل انتصاراته ويتخطى الأهلي

واصل فريق النصر انتصاراته الداخلية والخارجية منذ بداية فترة الاعداد وفاز على حامل لقب الدوري فريق الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس، في انطلاقة مباريات كأس الخليج العربي بإستاد آل مكتوم بنادي النصر، وبهذه النتيجة يحصد النصر أول ثلاث نقاط له في البطولة ويواصل الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم بعد خوضه ثمان مباريات منذ انطلاقة فترة الاعداد إذ فاز في سبع مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط، في حين ظل فريق الأهلي بدون نقاط في المجموعة الثانية.

وأحرز هدف المباراة الوحيد للعميد خليفة مبارك، في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول مستغلاً تسديدة قوية من اللاعب طارق أحمد، حولها الأول ببراعة إلى المرمى ليحرز لفريقه أول فوز وثلاث نقاط لفريقه في البطولة.

وسيطر الأهلي على معظم مجريات المباراة ووصل إلى مرمى النصر في أكثر من مناسبة خاصة عن طريق الهداف البرازيلي ليما، ووقف القائم أمام تسديدة من البرازيلي الأخر ريبيرو، ليحافظ حارس النصر على شباكه خاصة في الشوط الثاني من المباراة والذي كان فريق الأهلي فيه الأقرب إلى احراز الاهداف.

وفي المقابل اعتمد العميد على الهجمات المرتدة وخاصة للاعب الفرنسي كيمبو ايكوكو، الذي شكل خطورة خاصة مع اندفاع لاعبي الأهلي إلى الامام ولكنها لم تجد طريقها إلى المرمى ولم تشهد الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني أي جديد لتنتهي المباراة بفوز فريق النصر بهدف دون مقابل.